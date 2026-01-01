Ο «θησαυρός» κάτω από το χωράφι αγρότη και το απρόσμενο εύρημα 5.000 ετών – Αρχαιολογική ανακάλυψη πριν από την κατασκευή δρόμου ξαναγράφει την ιστορία μίας περιοχής

  • Οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου δρόμου κοντά στο Λίνκολν της Βρετανίας έφεραν στο φως σπάνια αρχαιολογικά ευρήματα, που εκτείνονται από τη Νεολιθική εποχή μέχρι το ρωμαϊκό παρελθόν.
  • Μεταξύ των ανακαλύψεων συγκαταλέγονται μια κεφαλή τσεκουριού ηλικίας 5.000 ετών και ερείπια μιας προηγουμένως άγνωστης ρωμαϊκής κατοικίας, μαζί με χιλιάδες κομμάτια ρωμαϊκής κεραμικής.
  • Τα ευρήματα αυτά θεωρείται ότι αλλάζουν τα δεδομένα για την κατανόηση της περιοχής, βοηθώντας τους ιστορικούς να κατανοήσουν τη ζωή τόσο στη ρωμαϊκή ύπαιθρο όσο και στο νεολιθικό Λίνκολνσιρ.
Ένα ταξίδι στον χρόνο, που εκτείνεται από τη Νεολιθική εποχή μέχρι το ρωμαϊκό παρελθόν της Βρετανίας, έφεραν στο φως οι εργασίες για την κατασκευή ενός νέου δρόμου κοντά στο Λίνκολν.

Οι πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν σπάνια ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα για την κατανόηση της περιοχής, αναδεικνύοντας μια ιστορία χιλιάδων ετών. Στα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν συγκαταλέγονται μια κεφαλή τσεκουριού ηλικίας 5.000 ετών και ερείπια ρωμαϊκών κτιρίων.

Η άγνωστη ρωμαϊκή κατοικία

Συγκεκριμένα, αρχαιολόγοι που εργάζονται κατά μήκος της διαδρομής του σχεδιαζόμενου περιφερειακού δρόμου North Hykeham δήλωσαν ότι ανακάλυψαν στοιχεία μιας προηγουμένως άγνωστης ρωμαϊκής κατοικίας κοντά στο Bracebridge Heath.

Ο Chris Clay, της εταιρείας Allen Archaeology Ltd που πραγματοποιεί τις εργασίες, ανέφερε: «Περιμέναμε ότι αυτό θα ήταν ένας ρωμαϊκός χώρος, και αυτό ακριβώς βρήκαμε, αλλά έχουμε επίσης ενδείξεις για πολύ παλαιότερη δραστηριότητα, που χρονολογείται περίπου στο 3.000 π.Χ.».

Η ανασκαφή, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, πραγματοποιείται σε μια περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η νέα παράκαμψη, κόστους 208 εκατομμυρίων λιρών.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα ερείπια του κτιρίου προέρχονται από ένα σπίτι που ανήκε σε μια πλούσια ρωμαϊκή οικογένεια (BBC).

«Θησαυρός» στο χωράφι αγρότη

Ρωμαϊκά τείχη και ένα τμήμα ρωμαϊκού κίονα βρέθηκαν επίσης σε διάφορα σημεία ανασκαφής στο χωράφι ενός αγρότη, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο A607.

Ο κ. Clay τόνισε ότι αποκάλυψαν χιλιάδες κομμάτια ρωμαϊκής κεραμικής, καθώς και δεκάδες προσωπικά αντικείμενα της εποχής, όπως καρφίτσες, βραχιόλια και φουρκέτες.

Πλούσιο προάστιο

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπήρχαν ρωμαϊκές κατοικίες έξω από την πόλη, «ακριβώς όπως τα μεγάλα σπίτια που συναντάμε σήμερα στα πλούσια προάστια».

«Βρισκόμαστε μόλις ένα ή δύο μίλια έξω από το Λίνκολν, το οποίο ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ρωμαϊκής Βρετανίας. Επιπλέον, η τοποθεσία προσφέρει εκπληκτική θέα στην κοιλάδα Witham, οπότε θα μπορούσε να πρόκειται για μια ωραία εξοχική κατοικία μιας πλούσιας ρωμαϊκής οικογένειας υψηλού κύρους», πρόσθεσε.

Μια πέτρινη κεφαλή τσεκουριού που χρονολογείται 5.000 χρόνια πριν βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής κοντά στο Λίνκολν
Μια πέτρινη κεφαλή τσεκουριού που χρονολογείται 5.000 χρόνια πριν βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής κοντά στο Λίνκολν (BBC)

Η κεφαλή τσεκουριού 5.000 ετών

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα στην περιοχή, όπως ανέφερε ο ίδιος, ήταν μια εξαιρετικά γυαλισμένη νεολιθική λίθινη κεφαλή τσεκουριού, η οποία διατηρεί ακόμα την κοφτερή της λεπίδα και χρονολογείται περίπου 3.000 χρόνια πριν από την έναρξη της Ρωμαϊκής Βρετανίας.

«Πρόκειται για ένα αντικείμενο υψηλού κύρους και δεν θα είχε χρησιμοποιηθεί για την κοπή δέντρων, καθώς ήταν υπερβολικά πολύτιμο», δήλωσε. «Ίσως αυτή η τοποθεσία να αποτελούσε σημείο συνάντησης για τις κοινότητες, προκειμένου να συγκεντρώνονται σε κάποια ιδιαίτερη περίσταση. Είναι πολύ πιθανό η κεφαλή του τσεκουριού να ανταλλάχθηκε ή να διακινήθηκε ως εμπόρευμα».

Ο Ian George, από το Συμβούλιο της Κομητείας του Λίνκολνσιρ (Lincolnshire County Council), δήλωσε ότι τα ρωμαϊκά κατάλοιπα βοηθούν τους ιστορικούς να κατανοήσουν τη ζωή έξω από την πόλη.

«Γνωρίζουμε πολλά για το ρωμαϊκό Λίνκολν, αλλά γνωρίζουμε πολύ λίγα για το τοπίο γύρω από αυτό και το πώς οι άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν, οπότε αυτά τα ευρήματα συνθέτουν ένα μέρος αυτής της εικόνας», είπε.

Μια ρωμαϊκή καρφίτσα για τα μαλλιά από κόκαλο είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που έχουν ανακαλυφθεί (BBC)

Ανέφερε επίσης ότι είναι «αξιοσημείωτο» το γεγονός ότι η κεφαλή του τσεκουριού διασώθηκε, προσθέτοντας: «Κατανοούμε τόσο λίγα πράγματα για το νεολιθικό Λίνκολνσιρ».

Η κατασκευή του δρόμου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026. Σύμφωνα με το συμβούλιο, τα αντικείμενα θα παραδοθούν στο Μουσείο του Λίνκολν, ενώ τα ερείπια των κτιρίων θα καλυφθούν από τον νέο δρόμο μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των νέων στοιχείων.

 

 

