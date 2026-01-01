Ρωσία: Κατάρριψη πέντε drones της Ουκρανίας που κατευθύνονταν στη Μόσχα

In this image taken from video provided by the Ukrainian Emergency Service, firefighters work to extinguish a fire after a Russian attack in Mykolaiv, Ukraine, Thursday, July 20, 2023. (Ukrainian Emergency Service via AP)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Μόσχα, όταν πέντε ουκρανικά drones εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα της Ρωσίας. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τα καταρρίψουν πριν φτάσουν στον προορισμό τους.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε από τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο οποίος μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στο Telegram ενημέρωσε για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες ομάδες έχουν ήδη μεταβεί στα σημεία πτώσης των drones και εξετάζουν τα θραύσματα. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή απώλειες.

Η αεράμυνα λειτούργησε μεν αποτελεσματικά, όμως η κατάσταση επηρέασε και τη λειτουργία των αεροδρομίων της περιοχής. Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο Νταμαντιένταβα, που εξυπηρετεί τη ρωσική πρωτεύουσα, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στις πτήσεις, ενώ το ίδιο συνέβη και σε άλλα αεροδρόμια στη νότια και την κεντρική Ρωσία.

07:13 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

