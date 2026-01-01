Κακλαμάνης: «Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους και κυρίως να μας βρουν ενωμένους»

  • Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έστειλε τις ευχές του για το 2026 σε όλους τους Έλληνες, με ρίζα ή με ψυχή στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο.
  • Μέσα από την καρδιά του, ευχήθηκε υγεία, καλοτυχία, ειρήνη και αγάπη, τονίζοντας: «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους».
  • Κυρίως, υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα, δηλώνοντας: «Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά…».
Τις ευχές του για το 2026 έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης μέσω μηνύματος που απηύθυνε, λέγοντας:

«Ελληνίδες και Έλληνες, με ρίζα ή με ψυχή στην Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της και παντού στον κόσμο, Χρόνια Πολλά!

Μέσα από την καρδιά μου, στέλνω στον καθένα σας τις ευχές μου για υγεία, καλοτυχία, ειρήνη και αγάπη. Εύχομαι το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά…

Ας είναι λοιπόν, οι επιλογές όλων μας -από τη Βουλή έως τη ζωή- να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα, από σήμερα και για πάντα.

Καλή Χρονιά!»

