Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε το σημείο; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Ένα κουίζ για την παλιά Αθήνα καλεί τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν ένα γνωστό σημείο της πόλης από μία φωτογραφία του 1903.
  • Το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από φωτογραφικά αρχεία, αποτυπώνει το παλιό αστικό τοπίο της Αθήνας και σε καμία περίπτωση οι εικόνες αυτές δεν μοιάζουν με την πόλη που ξέρουμε σήμερα.
  • Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποια γνωστή περιοχή των Αθηνών φαίνεται στη φωτογραφία; Μπορεί να μένετε εκεί ή να έχετε τριγυρίσει στα γύρω δρομάκια της, πάντως σίγουρα έχετε περάσει από το σημείο.
Πόσο καλά γνωρίζεις την Αθήνα; Ακόμα κι αν μένεις χρόνια στην πρωτεύουσα, ακόμα κι αν έχεις ανακαλύψει τα εμβληματικά αθηναϊκά στέκια, ακόμα κι αν έχεις επισκεφτεί τις πιο δημοφιλείς συνοικίες της πόλης, πιστεύεις πως θα μπορούσες να αναγνωρίσεις με ευκολία μία γνωστή περιοχή της Αθήνας αν έβλεπες φωτογραφίες της από μία άλλη εποχή;

Το οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από φωτογραφικά αρχεία, αποτυπώνει το παλιό αστικό τοπίο της Αθήνας και σε καμία περίπτωση οι εικόνες αυτές δεν μοιάζουν με την πόλη που ξέρουμε σήμερα. Μία από αυτές τις φωτογραφίες είναι και η παρακάτω. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποια γνωστή περιοχή των Αθηνών φαίνεται στη φωτογραφία; Μπορεί να μένετε εκεί ή να έχετε τριγυρίσει στα γύρω δρομάκια της, πάντως σίγουρα έχετε περάσει από το σημείο.

  • Πεδίον του Άρεως
  • Αρχαιολογικό Μουσείο
  • Πλατεία Συντάγματος
  • Πλατεία Κοτζιά

Αρχαιολογικό μουσείο παλιά Αθήνα

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία βλέπετε τον κήπο μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο κέντρο της Αθήνας.  Στη συνέχεια στο βάθος αριστερά φαίνεται η σκηνή του καλοκαιριού θεάτρου ΑΘΗΝΑΙΟΝ που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1895. Στη συνέχεια επί της Πατησίων διακρίνεται για πρώτη φορά ολόκληρη η οικία που υπήρχε ανάμεσα στο θέατρο και στη συμβολή με την οδό Ηπείρου. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί το 1903 και προέρχεται από αρχείο Baldwin Edward Flickr.  Δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Facebook “Η Αθήνα μέσα στο χρόνο”.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το αρχαιότερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου. Η ίδρυσή του το 1829 είναι συνυφασμένη με την απελευθέρωση της χώρας και τη δημιουργία του Νεότερου Ελληνικού Κράτους, σηματοδοτώντας την κρατική μέριμνα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σημερινό κτήριο του Μουσείου οικοδομήθηκε σε σχέδια του L. Lange, τροποποιημένα ως προς την πρόσοψη από τον E. Ziller και άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1881.

Ο ρόλος του ήταν η προβολή των αρχαιοτήτων ως ένα σταθερό σημείο αναφοράς ενός νεοσυσταθέντος κράτους και παράλληλα η προστασία τους από τις συνεχείς αρπαγές και λεηλασίες. Σύντομα το μουσείο, εμπλουτισμένο με αρχαιότητες από όλο τον ελληνικό κόσμο πήρε τη μορφή του κεντρικού. Μετά την ολοκλήρωση της επανέκθεσής του, έργο που ξεκίνησε το 2002 και περατώθηκε το 2009, παρουσιάζονται με πιο ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο ένα πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από την προϊστορία μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Στις μόνιμες εκθέσεις του περιλαμβάνονται επίσης αρχαιότητες από την Κύπρο και την Αίγυπτο.

 

 

 

 

