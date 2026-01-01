Θεσσαλονίκη: Πρωτοχρονιάτικα «δώρα» ζωής από 44χρονο που διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός

Μήνυμα αγάπης και ελπίδας έστειλε η οικογένεια ενός 44χρονου, που νοσηλευόταν με εγκεφαλική αιμορραγία στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης και χθες διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένεια του 44χρονου πήρε την γενναία απόφαση για δωρεά των οργάνων του, κάνοντας ένα πρωτοχρονιάτικο δώρο ζωής σε συνανθρώπους μας, που περιμένουν μόσχευμα.

Στις 4.00 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ο Γιώργος Τσουλφάς με την ομάδα του μετέβησαν στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», πήραν το ήπαρ και τους δύο νεφρούς του 44χρονου και τους μετέφεραν στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο.

Λίγο μετά τις 11.00, σήμερα, (1/01) άρχισε η διαδικασία μεταμόσχευσης σε έναν 50χρονο, που ήταν για μεγάλο διάστημα στη λίστα αναμονής. Σύμφωνα πληροφορίες ο άνδρας είχε πρόβλημα με το συκώτι του.

Οι δύο νεφροί πέρασαν από τεστ ιστοσυμβατότητας και μετά το μεσημέρι θα μάθει η αρμόδια ομάδα τους λήπτες για να γίνει η μεταμόσχευση.