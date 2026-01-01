ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες».
  • Το ΥΠΕΞ εκφράζει «τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» και εύχεται «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
  • Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΥΠΕΞ

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους και άφησε αρκετούς τραυματίες», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει.

«Οι προξενικές αρχές της Ελλάδας συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2026: Πώς να πετύχετε όλους τους στόχους σας τη νέα χρονιά

Το 1 πράγμα που θέλει ένας γιατρός να κάνετε αμέσως μετά από ένα βαρύ γιορτινό γεύμα

Ποιοι θα λάβουν τρία ενοίκια επιστροφή το 2026 – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

ΑΑΔΕ: Από σήμερα η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για τη νέα χρονιά: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Η αισιοδοξία μας για το 2026 και για τα χρόνια που έρχονται, πηγάζει από τη στέρεα και επιστη...
14:08 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Η αποκάλυψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον γιο του

Σε μια αποκάλυψη για την οικογένειά του και συγκεκριμένα για τον γιο του, Κωνσταντίνο προχώρησ...
13:54 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Εξωτερικών: Συγχαρητήρια στην Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Tα συγχαρητήριά του και τις θερμές του ευχές στην Κύπρο, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρ...
13:46 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρωτοχρονιάτικος καφές με Τασούλα, Κακλαμάνη και Γεωργιάδη στην πλατεία Κολωνακίου – Δείτε εικόνες

Πρωτοχρονιάτικο καφέ στην πλατεία Κολωνακίου ήπιαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι