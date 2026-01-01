Ιράν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Δακρυγόνα και πυροβολισμοί από τις δυνάμεις ασφαλείας

Συγκρούσεις σήμερα μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

On the fifth day of the protests and strikes in Iran, a group of citizens gathered and marched today on Enghelab Street in #Marvdasht, Fars Province, chanting protest slogans.#IranProtests pic.twitter.com/jWgfYitABx — HRANA English (@HRANA_English) January 1, 2026



Στο Λορντεγκάν (νοτιοδυτικά), δύο πολίτες σκοτώθηκαν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Protests continued well into the night inside Iran, as seen here in 1. Isfahan 2. smashing down gates of a governmental building in Fars province and 3. the seizure and burning of a Basij headquarters in Asadabad, Hamadan last night. Most significantly however in 4. Baghmalek,… pic.twitter.com/OVCRfLXwbx — Omid Djalili (@omid9) January 1, 2026



«Ο αριθμός των θυμάτων στο Λορντεγκάν σήμερα ανέρχεται σε δύο» έγραψε το Fars, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις, ρίψεις πετρών και προκλήσεις ζημιών εναντίον δημοσίων κτιρίων, σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

«Διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον διοικητικών κτιρίων, μεταξύ άλλων το κυβερνείο, το τέμενος, το δημαρχείο και τράπεζες» και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Protests outside Fars province governor’s building #Iran pic.twitter.com/fx9pPbM3Cz — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) December 31, 2025



Το Fars ανέφερε επίσης πως προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές», ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων που θεωρήθηκαν «υποκινητές» των ταραχών.

This morning, Jan 1, public protests were held in several parts of #Lordegan. These gatherings turned into clashes following the intervention of law enforcement forces, with police using tear gas to disperse protesters. Fars News Agency, a media outlet close to security… pic.twitter.com/o3fxxFyL69 — HRANA English (@HRANA_English) January 1, 2026



Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είπε πως δυνάμεις ασφαλείας στη νότια επαρχία Φαρς πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχασε επίσης τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε ξεχωριστά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κουντάστ.

Protests are spreading across Iran for a fourth day, with demonstrators calling for the end of the Islamic regime and demanding the return of exiled Crown Prince Reza Pahlavi. A member of the Basij force was killed in Kouhdasht, Lorestan, and confrontations are flaring in Fars,… pic.twitter.com/vlDF8wUyeQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 1, 2026



Ηλικίας 21 ετών και μέλος της Μπασίτζ «προασπιζόταν τη δημόσια τάξη», διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον τοπικό κυβερνήτη, ο οποίος μίλησε για «ρίψεις πετρών» και 13 τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ