Ιράν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Δακρυγόνα και πυροβολισμοί από τις δυνάμεις ασφαλείας

  • Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, σηματοδοτώντας τους πρώτους θανάτους στις κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας που ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή.
  • Στο Λορντεγκάν δύο πολίτες σκοτώθηκαν, ενώ διαδηλωτές πετούσαν πέτρες εναντίον δημοσίων κτιρίων, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων.
  • Ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχασε επίσης τη ζωή του στο Κουντάστ, ενώ η οργάνωση Hengaw ανέφερε ότι δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες εναντίον διαδηλωτών στη νότια επαρχία Φαρς.
Νίκος Παγουλάτος

διεθνή

Ιράν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Δακρυγόνα και πυροβολισμοί από τις δυνάμεις ασφαλείας
Συγκρούσεις σήμερα μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.


Στο Λορντεγκάν (νοτιοδυτικά), δύο πολίτες σκοτώθηκαν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.


«Ο αριθμός των θυμάτων στο Λορντεγκάν σήμερα ανέρχεται σε δύο» έγραψε το Fars, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις, ρίψεις πετρών και προκλήσεις ζημιών εναντίον δημοσίων κτιρίων, σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

«Διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον διοικητικών κτιρίων, μεταξύ άλλων το κυβερνείο, το τέμενος, το δημαρχείο και τράπεζες» και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.


Το Fars ανέφερε επίσης πως προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές», ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων που θεωρήθηκαν «υποκινητές» των ταραχών.


Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είπε πως δυνάμεις ασφαλείας στη νότια επαρχία Φαρς πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών.


Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχασε επίσης τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε ξεχωριστά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κουντάστ.


Ηλικίας 21 ετών και μέλος της Μπασίτζ «προασπιζόταν τη δημόσια τάξη», διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον τοπικό κυβερνήτη, ο οποίος μίλησε για «ρίψεις πετρών» και 13 τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

