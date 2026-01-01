Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο δύο κορίτσια με τραύματα από σκάγια – Έπεσαν πυροβολισμοί για την έλευση του νέου έτους

Σύνοψη από το

  • Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο κορίτσια με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή της χρονιάς στην Κομοτηνή.
  • Αναφορές από τη συνοικία βόρεια του Νοσοκομείου Κομοτηνής υποστηρίζουν ότι άνθρωποι της γειτονιάς άρχισαν να πυροβολούν για να τηρήσουν το «έθιμο» της αλλαγής του έτους.
  • Πρόκειται για δύο κοπέλες, ηλικίας 16 και 18 ετών, των οποίων η ζωή δεν κινδυνεύει, αλλά χρήζουν επισταμένης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πηγή: Χρόνος

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο κορίτσια με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή της χρονιάς στην Κομοτηνή.

Οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο».

Αναφορές από τη συνοικία βόρεια του Νοσοκομείου Κομοτηνής, υποστηρίζουν ότι άνθρωποι της γειτονιάς άρχισαν να πυροβολούν λίγο πριν την αλλαγή του έτους, για να τηρήσουν το «έθιμο».

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σκάγια από όπλο – πιθανώς από καραμπίνα – χτύπησαν τα δύο κορίτσια στα πόδια. Πληροφορίες του «Χρόνου» από το Νοσοκομείο αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο κοπέλες, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά χρήζουν επισταμένης ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης.

