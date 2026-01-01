Ξάνθη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Κυψέλης – Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Κυψέλης στην Ξάνθη, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση, με την υποστήριξη ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και περιπολικών της Αστυνομίας που απέκλεισαν την περιοχή.
  • Η προσπάθεια κατάσβεσης συνεχίζεται, καθώς η φωτιά έχει τυλίξει και τη στέγη. Δεν αναφέρονται εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας ξέσπασε στις 4 το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, επί της οδού Οδυσσέως στην περιοχή της Κυψέλης, στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα akritasnews.com, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να κατασβέσουν την πυρκαγιά, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ περιπολικά της Αστυνομίας απέκλεισαν άμεσα την περιοχή.

Η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς συνεχίζεται ακόμη, καθώς έχει τυλιχτεί στις φλόγες και η στέγη της οικοδομής. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρισκόταν κάποιος εντός του διαμερίσματος και αναφέρονται μόνο υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο:

18:11 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

