Ξάνθη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Κυψέλης – Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας ξέσπασε στις 4 το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, επί της οδού Οδυσσέως στην περιοχή της Κυψέλης, στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα akritasnews.com, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να κατασβέσουν την πυρκαγιά, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ περιπολικά της Αστυνομίας απέκλεισαν άμεσα την περιοχή.

Η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς συνεχίζεται ακόμη, καθώς έχει τυλιχτεί στις φλόγες και η στέγη της οικοδομής. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρισκόταν κάποιος εντός του διαμερίσματος και αναφέρονται μόνο υλικές ζημιές.

