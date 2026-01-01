Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την πολύνεκρη τραγωδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από την πύρινη κόλαση που ξέσπασε στο γεμάτο κόσμο μπαρ, το ελβετικό θέρετρο, κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)