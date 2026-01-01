Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την πολύνεκρη τραγωδία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την πολύνεκρη τραγωδία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από την πύρινη κόλαση που ξέσπασε στο γεμάτο κόσμο μπαρ, το ελβετικό θέρετρο, κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και πόσο θα διαρκέσουν

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά τους δασμούς στα εισαγόμενα ιταλικά ζυμαρικά

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν σημαντ...
20:21 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 1.500 θανατοποινίτες εκτελέστηκαν το 2025, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία 35 χρόνια

Τουλάχιστον 1.500 θανατοποινίτες εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση της οργ...
19:07 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά στο Μαρ-α-Λάγκο: Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και ο αναπληρωτής Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου χόρεψαν το «Ice Ice Baby» – Βαριόταν ο γιος του Τραμπ, Μπάρον

Η υποδοχή του νέου έτους στο θέρετρο του Προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα, το Μαρ-α-Λάγκο, πραγμα...
18:53 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, στους 115 οι τραυματίες από την φωτιά στο μπαρ – Νέο βίντεο με το “flashover”

Περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας, του καντονιού Valais, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι