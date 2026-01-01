Άρτα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος – Τραυματίστηκε από όπλο ενώ κυνηγούσε πουλιά

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού και δίνει μάχη για την ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή κατοικίας και κυνηγούσε πουλιά. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Αναφορές κάνουν λόγο ότι ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκπυρσοκρότηση κατά την πτώση του.

Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος είναι ο κάτοχος του όπλου.