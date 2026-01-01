Άρτα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος – Τραυματίστηκε από όπλο ενώ κυνηγούσε πουλιά

Σύνοψη από το

  • Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του Δήμου Ζηρού και δίνει μάχη για τη ζωή του.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ ο ανήλικος κυνηγούσε πουλιά στην αυλή κατοικίας, με το όπλο να εκπυρσοκροτεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Ο ανήλικος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση και αναμένεται να διακομισθεί σε ΜΕΘ, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Άρτα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος – Τραυματίστηκε από όπλο ενώ κυνηγούσε πουλιά

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό  σε χωριό του Δήμου Ζηρού και δίνει μάχη για την ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή κατοικίας και κυνηγούσε πουλιά. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Αναφορές κάνουν λόγο ότι ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να υπάρξει εκπυρσοκρότηση κατά την πτώση του.

Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος είναι ο κάτοχος του όπλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

Επίδομα θέρμανσης: Πότε αναμένεται να γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:52 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Οι αγρότες έκαναν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Φωτογραφίες από την κοπή της Βασιλόπιτας στα Μεγάλα Χωράφια

Το 2026 έκανε ποδαρικό στα Χανιά με κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται ...
19:29 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Από τον παγετό στον νοτιά – Πού έδειξε -14 βαθμούς το θερμόμετρο

Εντυπωσιακά χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε πολλές περιοχές της ...
19:14 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Λήμνος: Μαγική εικόνα από την χιονισμένη Λήμνο την ώρα που βραδιάζει – ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την Λήμνο, που ντύθηκε στα λευκά. Το timelapse από τη live κ...
18:46 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο δύο κορίτσια με τραύματα από σκάγια – Έπεσαν πυροβολισμοί για την έλευση του νέου έτους

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο κορίτσια με τραύματα στα πόδια τους από σκάγια, λίγα λεπτά μετ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι