Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα της

Μετά τις γαλλικές Άλπεις, η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε στη Θεσσαλονίκη για την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα η παρουσιάστρια ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο πατέρας της φαίνεται να βρίσκονται σε κάποιο μαγαζί και η παρουσιάστρια τον φιλάει, δείχνοντάς του την αγάπη της. Συνοδεύει τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Πατέρα».
Αμέσως μετά τη δημοσίευση, οι followers, έσπευσαν να της στείλουν, τόσο στην ίδια, όσο και στον πατέρα της, τις πιο θερμές ευχές για το 2026.
