Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα της

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την Πρωτοχρονιά, όπου ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Στη φωτογραφία, η παρουσιάστρια φιλάει τον πατέρα της, δείχνοντάς του την αγάπη της, ενώ τη συνοδεύει με τη λεζάντα: «Πατέρα».
  • Αμέσως μετά τη δημοσίευση, οι followers έσπευσαν να της στείλουν, τόσο στην ίδια, όσο και στον πατέρα της, τις πιο θερμές ευχές για το 2026.
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον πατέρα της, Θοδωρή

Μετά τις γαλλικές Άλπεις, η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε στη Θεσσαλονίκη για την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα η παρουσιάστρια ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με τον πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο πατέρας της φαίνεται να βρίσκονται σε κάποιο μαγαζί και η παρουσιάστρια τον φιλάει, δείχνοντάς του την αγάπη της. Συνοδεύει τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Πατέρα».

Αμέσως μετά τη δημοσίευση, οι followers, έσπευσαν να της στείλουν, τόσο στην ίδια, όσο και στον πατέρα της, τις πιο θερμές ευχές για το 2026.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

