Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε αν πυροβολήσετε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών»

Σύνοψη από το

  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες και οπλισμένες για να επέμβουν» αν οι Αρχές πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών.
  • Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, ενώ τριάντα συνελήφθησαν στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης».
  • Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν πριν από πέντε ημέρες κατά του αυξημένου κόστους ζωής, της ανόδου του πληθωρισμού και της οικονομικής ύφεσης, έχουν εξαπλωθεί από την Τεχεράνη σε πανεπιστήμια και σε όλη τη χώρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «αν οι Αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν».

«Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που αναφέρονται από την έναρξη πριν πέντε ημέρες κινητοποιήσεων στο Ιράν κατά του αυξημένου κόστους ζωής.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα μέλος των Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εξάλλου τριάντα άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες δεν είχαν αναφερθεί από τις αρχές επεισόδια στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την Κυριακή από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.

Χθες Πέμπτη αναφέρθηκαν επεισόδια σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

Προς το παρόν οι διαδηλώσεις αυτές δεν συγκρίνονται με το κίνημα που είχε συγκλονίσει το 2022 το Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής που πέθανε έπειτα από τη βίαιη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε χθες την κυβέρνησή του να λάβει μέτρα. «Από ισλαμική άποψη (…) αν δεν λύσουμε το πρόβλημα διαβίωσης των ανθρώπων, θα καταλήξουμε στην κόλαση», τόνισε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Άνοια: Το σημάδι στην οδήγηση που μπορεί να είναι ένδειξη γνωστικής έκπτωσης

Ακίνητα: Πώς θα φορολογηθούν το νέο έτος τα εισοδήματα από ενοίκια – Οι φοροαπαλλαγές για τις «κλειστές» κατοικίες

Βουλγαρία: Πώς η ένταξή της στο ευρώ φέρνει νέο κύμα επενδύσεων στη Χαλκιδική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:09 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: O 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ – «Περιμένουμε τα αποτελέσματα του DNA» λέει η οικογένειά του

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «L...
09:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσ...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
08:16 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Μεγάλη διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη -Το τραγούδι «Free Palestine» και ο γιος του Ερντογάν

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι