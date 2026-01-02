Άγρια δολοφονία στο Οχάιο: 37χρονος οδοντίατρος και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους – Τα δύο παιδιά τους έκλαιγαν

Enikos Newsroom

διεθνή

Άγρια δολοφονία στο Οχάιο: 37χρονος οδοντίατρος και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους – Τα δύο παιδιά τους έκλαιγαν

Ένας οδοντίατρος από το Οχάιο και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς — με τα δύο παιδιά τους να κλαίνε μέσα — με αποτέλεσμα η αστυνομία να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο που τους πυροβόλησε.

Ο Σπένσερ Τέπε, 37 ετών, και η σύζυγός του Μονίκ, 39 ετών, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Γουέιλαντ Παρκ στο Κολόμπους την Τρίτη, έπειτα από έλεγχο που έκαναν ένας οικογενειακός φίλος και η αστυνομία του Κολόμπους, μετέδωσε το τοπικό ABC 6.

Ο έλεγχος πρόνοιας διεξήχθη αφού ο 37χρονος δεν εμφανίστηκε στη δουλειά αυτή την εβδομάδα, κάτι που ο προϊστάμενός του, Δρ. Mark Valrose, είπε στην αστυνομία ότι ήταν περίεργο δεδομένης της συνέπειάς του.

Ο Τέπε βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, με τη Μονίκ να έχει υποστεί τουλάχιστον ένα πυροβολισμό στο στήθος, σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία.

Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια βίαιης εισόδου και δεν βρέθηκε κανένα πυροβόλο όπλο στον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι οι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα δολοφονίας-αυτοκτονίας.

