Φθιώτιδα: Με εγκαύματα στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που κάηκε το σπίτι του – Δείτε εικόνες

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Δίκαστρο του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα.

Ήταν λίγο μετά τις 12:00′ το μεσημέρι όταν ένας κάτοικος στο Δίκαστρο είδε τον πυκνό καπνό να βγαίνει από μια μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού.

Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και όλοι έτρεξαν στο σπίτι, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το LamiaReport το μικρό σπίτι είχε λαμπαδιάσει, πιθανότατα από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν μέσα και προσπαθούσε να την σβήσει.

Οι συγχωριανοί τον έσωσαν από τις φλόγες και τους καπνούς, αφού τον έβγαλαν έξω με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μάχη να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μακρακώμης.

Ο ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.