Φθιώτιδα: Με εγκαύματα στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που κάηκε το σπίτι του – Δείτε εικόνες

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε μικρή μονοκατοικία στο χωριό Δίκαστρο Φθιώτιδας, προκαλώντας κινητοποίηση.
  • Ένας ηλικιωμένος που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά, διασώθηκε από τους συγχωριανούς του.
  • Ο ηλικιωμένος φέρει εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από ξυλόσομπα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φθιώτιδα: Φωτιά σε σπίτι στο Δίκαστρο

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Δίκαστρο του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα.

Ήταν λίγο μετά τις 12:00′  το μεσημέρι όταν ένας κάτοικος στο Δίκαστρο είδε τον πυκνό καπνό να βγαίνει από μια μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού.

Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και όλοι έτρεξαν στο σπίτι, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το LamiaReport το μικρό σπίτι είχε λαμπαδιάσει, πιθανότατα από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν μέσα και προσπαθούσε να την σβήσει.

Φθιώτιδα- σπίτι- φωτιά

Οι συγχωριανοί τον έσωσαν από τις φλόγες και τους καπνούς, αφού τον έβγαλαν έξω με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μάχη να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μακρακώμης.

Ο ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.

15:43 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

