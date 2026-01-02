Νικήτας Κακλαμάνης για Ανεξάρτητες Αρχές: Το κάθε κόμμα ας αναλάβει τις ευθύνες του

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN και τους Μάνο Νιφλή και Μαριάννα Γεωργαντή.

Αρχικά ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλες οι τρεις κύριες Ανεξάρτητες Αρχές, οι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Η μία, αυτή του Συνηγόρου του Πολίτη, αν θυμάμαι καλά εδώ και δυόμιση χρόνια, έχει λήξει η θητεία του κ. Ποτάκη. Παρότι μειώσαμε την πλειοψηφία στα 3/5, παρα ταύτα δεν υπάρχει συναίνεση. Το καλοκαίρι ο κ. Ανδρουλάκης μου έστειλε μια επιστολή που ζητούσε οι τρεις θέσεις των προέδρων να προκηρυχθούν και να υποβληθούν υποψηφιότητες, αιτιολογώντας ότι έτσι θα είναι πιο πλουραλιστικό, πιο διαφανές κτλ. Παρότι ούτε το Σύνταγμα το προβλέπει αυτό, ούτε ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου του Συντάγματος. Κατόρθωσα όμως και πήρα ομόφωνη απόφαση απ’ τη Διάσκεψη των προέδρων, γιατί χωρίς ομόφωνη απόφαση θα κινδύνευε, εάν γινόταν εκλογή, ένας που δεν την πήρε, να την προσβάλει και να την ακυρώσει. Και το κάναμε αυτό. Και έχουμε για την καθεμία περίπου κατά μέσον όρο αλλού 15 υποψηφιότητες, αλλού 20 υποψηφιότητες».

Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης πρόσθεσε ότι «και η κυβέρνηση έσπευσε να συμφωνήσει να το κάνουμε. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα να λέει “δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία”. Ήταν δική του πρόταση. Εγώ θα συγκαλέσω τη Διάσκεψη εκ των πραγμάτων. Και εκεί το κάθε κόμμα ας αναλάβει τις ευθύνες του».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «εγώ είπα ότι πρέπει, αν ατυχήσουμε και πάλι στο να εκλεγούν οι πρόεδροι, όταν θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε όχι εξ αρχής, αλλά στην τρίτη ψηφοφορία, αφού θα έχουν αποτύχει οι δύο πρώτες ψηφοφορίες με αυξημένη πλειοψηφία, να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία. Αλλιώς θα μείνουν ακέφαλες…».

Σε ερώτηση αν αυτό είναι διορισμός απάντησε: «Ναι ούτε σε εμένα αρέσει. Αλλά τότε είναι προτιμότερο και πιο έντιμο να πούμε ότι καταργούμε τις Ανεξάρτητες Αρχές, παρά να λέμε ότι τις έχουμε και όταν είμαστε στην αντιπολίτευση να μην ψηφίζουμε καμία πρόταση του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση και το ανάποδο πάλι όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση και άλλοι στην αντιπολίτευση».

Δείτε το βίντεο του OPEN: