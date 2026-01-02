ΠΑΣΟΚ: Ο Πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών, ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας

Για προσπάθεια να καθοδηγήσει τις διαδικασίες κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωση του σχετικά «με τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής» στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ, «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και την Μαριάννα Γεωργαντή.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει αναφορικά με το ζήτημα της επιλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών ότι δεν θα επιτρέψει «τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών» και πως θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής «που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες Αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας». Σχολιάζει ότι «όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες».

Στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνεται ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων Αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής».

«Τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού», «δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι «όπως και κάθε άλλο κόμμα, θα καταθέσει τις προτάσεις του στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα».

Το ΠΑΣΟΚ, τέλος, καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα.

14:47 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Νικήτας Κακλαμάνης για Ανεξάρτητες Αρχές: Το κάθε κόμμα ας αναλάβει τις ευθύνες του

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στην ε...
17:43 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Βαθιά συγκλονισμένοι για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα στο Κραν Μοντανά της Ελβετί...
15:24 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για τη νέα χρονιά: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Η αισιοδοξία μας για το 2026 και για τα χρόνια που έρχονται, πηγάζει από τη στέρεα και επιστη...
14:08 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Η αποκάλυψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον γιο του

Σε μια αποκάλυψη για την οικογένειά του και συγκεκριμένα για τον γιο του, Κωνσταντίνο προχώρησ...
