Σαν σήμερα 21 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Xounta
Σαν σήμερα πριν 59 χρόνια τα τανκς «ποδοπάτησαν» τη Δημοκρατία , πραγματοποιώντας το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Γεγονότα

  • 753 π.Χ.: Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος ιδρύουν τη Ρώμη, σύμφωνα με την παράδοση…
  • 1929: Διεξάγονται γερουσιαστικές εκλογές στην Ελλάδα, στις οποίες νικά το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου.
  • 1941: Τα βουλγαρικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών.
  • 1967: Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Ελλάδα, υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν ως πρωθυπουργό τον Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια.
  • 1972: Αθήνα – Δικτατορία: Κατά την πέμπτη επέτειο του πραξικοπήματος εκδηλώνεται καθιστική διαδήλωση από 100 φοιτητές, την οποία ακολούθησαν συλλήψεις.
  • 1989: Περίπου 100.000 φοιτητές καταλαμβάνουν την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο
  • 1990: Ο Πολ Μακάρτνεϊ παίζει ενώπιον 184.000 θαυμαστών στο «Μαρακανά» του Ρίο, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ.
  • 1996: Η κεντροαριστερή Συμμαχία της «Ελιάς» κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Νέος πρωθυπουργός, ο Ρομάνο Πρόντι.
  • 2000: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζιάν Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου προέδρου στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε «ιστορική». Ο κ. Ζεμίν, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα βασικά θέματα των συνομιλιών ήταν η οικονομική συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τα μεγάλα διεθνή προβλήματα.

Γεννήσεις

  • 1729: Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Θαν. 6/11/1796)
  • 1864: Μαξ (Μαξιμίλιαν) Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Θαν. 14/6/1920)
  • 1915: Άντονι Κουίν, Μεξικανός ηθοποιός.
  • 1926: Ελισάβετ Β΄, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • 1927: Αχμέντ Αρίφ, Τούρκος ποιητής.
  • 1938: Γιάννης Φέρτης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 14/4/2024)

Θάνατοι

  • 1792: Ζοακίν Ζοζέ Ντα Σίλβα, γνωστός ως Τσιραντέντσις, ηγέτης της επανάστασης για την ανεξαρτησία της Βραζιλίας. (Γεν. 12/11/1746)
  • 1910: Μαρκ Τουαίην, Αμερικανός συγγραφέας
  • 1946: Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Γεν. 5/6/1883)
  • 2003: Νίνα Σιμόν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
  • 2016: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 7/6/1958)
  • 2017: Στάθης Ψάλτης, Έλληνας ηθοποιός.
  • 2022: Ροβήρος Μανθούλης, Έλληνας σεναριογράφος.
  • 2025: Πάπας Φραγκίσκος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης