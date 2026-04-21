Σαν σήμερα 21 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας
Γεγονότα
- 753 π.Χ.: Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος ιδρύουν τη Ρώμη, σύμφωνα με την παράδοση…
- 1929: Διεξάγονται γερουσιαστικές εκλογές στην Ελλάδα, στις οποίες νικά το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου.
- 1941: Τα βουλγαρικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών.
- 1967: Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Ελλάδα, υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν ως πρωθυπουργό τον Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια.
- 1972: Αθήνα – Δικτατορία: Κατά την πέμπτη επέτειο του πραξικοπήματος εκδηλώνεται καθιστική διαδήλωση από 100 φοιτητές, την οποία ακολούθησαν συλλήψεις.
- 1989: Περίπου 100.000 φοιτητές καταλαμβάνουν την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο
- 1990: Ο Πολ Μακάρτνεϊ παίζει ενώπιον 184.000 θαυμαστών στο «Μαρακανά» του Ρίο, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ.
- 1996: Η κεντροαριστερή Συμμαχία της «Ελιάς» κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Νέος πρωθυπουργός, ο Ρομάνο Πρόντι.
- 2000: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζιάν Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου προέδρου στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε «ιστορική». Ο κ. Ζεμίν, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα βασικά θέματα των συνομιλιών ήταν η οικονομική συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τα μεγάλα διεθνή προβλήματα.
Γεννήσεις
- 1729: Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Θαν. 6/11/1796)
- 1864: Μαξ (Μαξιμίλιαν) Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Θαν. 14/6/1920)
- 1915: Άντονι Κουίν, Μεξικανός ηθοποιός.
- 1926: Ελισάβετ Β΄, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.
- 1927: Αχμέντ Αρίφ, Τούρκος ποιητής.
- 1938: Γιάννης Φέρτης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 14/4/2024)
Θάνατοι
- 1792: Ζοακίν Ζοζέ Ντα Σίλβα, γνωστός ως Τσιραντέντσις, ηγέτης της επανάστασης για την ανεξαρτησία της Βραζιλίας. (Γεν. 12/11/1746)
- 1910: Μαρκ Τουαίην, Αμερικανός συγγραφέας
- 1946: Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Γεν. 5/6/1883)
- 2003: Νίνα Σιμόν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
- 2016: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 7/6/1958)
- 2017: Στάθης Ψάλτης, Έλληνας ηθοποιός.
- 2022: Ροβήρος Μανθούλης, Έλληνας σεναριογράφος.
- 2025: Πάπας Φραγκίσκος.