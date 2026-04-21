Σαν σήμερα 21 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Γεγονότα

753 π.Χ.: Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος ιδρύουν τη Ρώμη, σύμφωνα με την παράδοση…

1929 : Διεξάγονται γερουσιαστικές εκλογές στην Ελλάδα, στις οποίες νικά το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου.

1941 : Τα βουλγαρικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με την έγκριση των Γερμανών κατακτητών.

1967 : Στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Ελλάδα, υπό τον συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι πραξικοπηματίες ορίζουν ως πρωθυπουργό τον Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Κόλλια.

1972 : Αθήνα – Δικτατορία: Κατά την πέμπτη επέτειο του πραξικοπήματος εκδηλώνεται καθιστική διαδήλωση από 100 φοιτητές, την οποία ακολούθησαν συλλήψεις.

1989 : Περίπου 100.000 φοιτητές καταλαμβάνουν την πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο

1990 : Ο Πολ Μακάρτνεϊ παίζει ενώπιον 184.000 θαυμαστών στο «Μαρακανά» του Ρίο, δημιουργώντας νέο παγκόσμιο συναυλιακό ρεκόρ.

1996 : Η κεντροαριστερή Συμμαχία της «Ελιάς» κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Νέος πρωθυπουργός, ο Ρομάνο Πρόντι.

: Η κεντροαριστερή Συμμαχία της «Ελιάς» κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία, εκθρονίζοντας τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Νέος πρωθυπουργός, ο Ρομάνο Πρόντι. 2000: Επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ζιάν Ζεμίν, την πρώτη Κινέζου προέδρου στη χώρα μας, η οποία χαρακτηρίστηκε «ιστορική». Ο κ. Ζεμίν, είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα βασικά θέματα των συνομιλιών ήταν η οικονομική συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τα μεγάλα διεθνή προβλήματα.

Γεννήσεις

1729 : Αικατερίνη Β’, αυτοκράτειρα της Ρωσίας, αποκληθείσα και Μεγάλη. (Θαν. 6/11/1796)

1864 : Μαξ (Μαξιμίλιαν) Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Θαν. 14/6/1920)

1915 : Άντονι Κουίν, Μεξικανός ηθοποιός.

1926 : Ελισάβετ Β΄, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

1927 : Αχμέντ Αρίφ, Τούρκος ποιητής.

: Αχμέντ Αρίφ, Τούρκος ποιητής. 1938: Γιάννης Φέρτης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 14/4/2024)

Θάνατοι