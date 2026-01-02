Ελληνική Λύση: Το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλά για «δεκανίκια»

  • Η Ελληνική Λύση τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων, κράτησαν τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία και «δεν δικαιούνται να μιλούν για “δεκανίκια”».
  • Το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο «φέσωσε με μισό δισεκατομμύριο ευρώ τον ελληνικό λαό και τώρα αλλάζει ΑΦΜ και όνομα κατά την πρακτική των απατεώνων, δεν δικαιούται να ομιλεί για “αυτοφοράκηδες”».
  • Η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ «θα παραμένει πάντα το κόμμα του Κουτσόγιωργα, του Τσοχατζόπουλου, του Παπαντωνίου, του Μαντέλη, του Σημίτη, των Ιμίων, της καταστροφής της Ελλάδας».
«Εμείς δεν θα μπούμε στη λογική στελεχών αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς τύπου “αιγοποιμήν” στον πρόεδρο τους, αλλά θα απαντήσουμε πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης που ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων κράτησε τον Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, δεν δικαιούται να μιλά για “δεκανίκια”», τονίζει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της, απαντώντας στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα το γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει: «Το κυριότερο: Το κόμμα που φέσωσε με μισό δισεκατομμύριο ευρώ τον ελληνικό λαό και τώρα αλλάζει ΑΦΜ και όνομα κατά την πρακτική των απατεώνων, δεν δικαιούται να ομιλεί για “αυτοφοράκηδες”. Θα παραμένει πάντα το κόμμα του Κουτσόγιωργα, του Τσοχατζόπουλου, του Παπαντωνίου, του Μαντέλη, του Σημίτη, των Ιμίων, της καταστροφής της Ελλάδας.

ΥΓ: Φαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαιώνει τον “χαρακτηρισμό” που του αποδίδουν τα στελέχη του και νομίζει ότι μπορεί να μοιράζει “σανό” μιλώντας για “δεκανίκια” και “αυτοφοράκηδες” την ώρα που ο ίδιος έσωσε τον Μητσοτάκη ψηφίζοντας τον γάμο ομοφυλοφίλων. Στην Ελληνική Λύση όμως αυτά δεν περνάνε».

