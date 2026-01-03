Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε η αποστολή της ομάδας όταν έφτασε στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Οι φίλοι του Ολυμπιακού επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στους παίκτες της ομάδας και στον Γιώργο Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ, μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 87-82 επί του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο κόσμος υποδέχθηκε την αποστολή με χειροκροτήματα και συνθήματα, πανηγυρίζοντας μια ακόμα επικράτηση στο ντέρμπι και τη συνέχεια του εντυπωσιακού σερί απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού μπήκε στο γήπεδο μέσα σε θερμή ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό της ομάδας και να τονίζει τη σημασία της 10ης σερί νίκης στη διοργάνωση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι φίλαθλοι έδειξαν ξεκάθαρα τη στήριξή τους, συνδέοντας το αποτέλεσμα με την πορεία της ομάδας στη σεζόν και στέλνοντας μήνυμα ενότητας και πίστης.

Στην υποδοχή έδωσε το «παρών» και ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο. Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» χειροκρότησαν τους παίκτες, τον προπονητή και όλα τα μέλη της ομάδας, ενώ το σύνθημα «μέχρι τέλους» δονούσε το ΣΕΦ. Παρά το κρύο, ο κόσμος αψήφησε τις συνθήκες και «ζέστανε» την αποστολή με το παρατεταμένο χειροκρότημά του, κλείνοντας τη βραδιά σε κλίμα γιορτής.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Betarades.gr (@betarades.gr)

