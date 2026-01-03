Καιρός: Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

  • Πυκνό χιόνι πέφτει από αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, με τις έντονες χιονοπτώσεις να επηρεάζουν κυρίως τα Ιωάννινα, τα Τζουμέρκα, το Ζαγόρι και την περιοχή του Μετσόβου. Οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ρίξει τον υδράργυρο κάτω από το μηδέν.
  • Σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη – Ασπράγγελοι Ζαγορίου, όπου αρκετοί επισκέπτες εγκλωβίστηκαν λόγω έλλειψης αντιολισθητικών αλυσίδων. Στο Καπέσοβο ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού πέντε οχημάτων.
  • Στους δρόμους κινούνται συνεχώς αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού για τη διατήρηση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των επισκεπτών. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες και να κινούνται με προσοχή.
Πυκνό χιόνι πέφτει από αργά το απόγευμα της Παρασκευής (2 Ιανουαρίου 2026) σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, με τις έντονες χιονοπτώσεις να επηρεάζουν κυρίως τα Ιωάννινα, τα Τζουμέρκα, το Ζαγόρι και την περιοχή του Μετσόβου, αλλά και την Εγνατία Οδό, όπου σημειώθηκε ισχυρή χιονόπτωση από το ύψος του Μετσόβου έως την Παναγιά. Παρότι δεν καταγράφηκαν προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο, τα φαινόμενα δημιούργησαν σημαντικές δυσκολίες σε τοπικούς επαρχιακούς δρόμους και ορεινές διαδρομές, με τις αρχές να συνιστούν μέγιστη προσοχή στους οδηγούς.

Στα χωριά Πράμαντα, Μέτσοβο, Μηλιά και σε περιοχές του κεντρικού και ανατολικού Ζαγοριού, το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, μετατρέποντας το τοπίο σε χειμερινό καρτ ποστάλ. Οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν ρίξει τον υδράργυρο κάτω από το μηδέν, ενώ στους δρόμους κινούνται συνεχώς αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού για τη διατήρηση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν δημοφιλείς γιορτινούς προορισμούς, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Παρόλα αυτά, σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη – Ασπράγγελοι Ζαγορίου, όπου αρκετοί επισκέπτες δεν είχαν εφοδιαστεί με αντιολισθητικές αλυσίδες, γεγονός που οδήγησε στον εγκλωβισμό και την ακινητοποίηση πολλών αυτοκινήτων. Στο σημείο επιχειρούν ήδη αλατιέρες και τέσσερα εκχιονιστικά μηχανήματα, προσπαθώντας να κρατήσουν ανοικτό το οδικό δίκτυο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζαγορίου, Γιώργος Σουκουβέλος, στο χωριό Καπέσοβο ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού πέντε οχημάτων που ανήκουν σε επισκέπτες, οι οποίοι είχαν ακινητοποιηθεί λόγω έλλειψης αλυσίδων. Ο δρόμος είχε μετατραπεί σε παγοδρόμιο από τον πάγο και το χιόνι, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η κυκλοφορία, ακόμη και για οχήματα 4×4.

Παράλληλα, στην Εγνατία Οδό, από το Μέτσοβο μέχρι την Παναγιά, η χιονόπτωση ήταν έντονη, ωστόσο η άμεση παρέμβαση των συνεργείων με ρίψεις αλατιού και αποχιονισμούς απέτρεψε την εμφάνιση προβλημάτων.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να κινηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, να τηρούν χαμηλές ταχύτητες και να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, ειδικά όσοι κατευθύνονται προς ορεινούς προορισμούς.

