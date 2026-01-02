Γιώργος Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, ήταν μια μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού»

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το γεμάτο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague.
  • Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένος από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη, τονίζοντας ότι «είναι μια μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού».
  • Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους παίκτες του, δηλώνοντας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς… έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας

Σε μία από τις πιο έντονες και ποιοτικές βραδιές της φετινής EuroLeague, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το γεμάτο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι των «αιωνίων» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και ποιότητας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανώς ικανοποιημένος από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ομάδας του, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, λέγοντας: «Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού».

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» εστίασε στη συνέχεια στη σημασία της συνοχής και της φιλοσοφίας που ακολουθεί η ομάδα του, τονίζοντας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: «Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία – Δείτε τα Highlights

Η 19η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μεγάλες νίκες, ένταση και καθοριστικά αποτελέσ...
23:38 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Αυτό είναι το ρεκόρ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τη νέα χρονιά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο...
23:21 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: «Ερυθρόλευκη» η ματσάρα στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο ΟΑΚΑ, παίρνοντας σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού AK...
22:53 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Προς πώληση ο Τετέ

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ματέους Τετέ ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι