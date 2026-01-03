Πρέβεζα: «Ο γιος μου βγήκε να κυνηγήσει πουλιά», λέει ο πατέρας του 16χρονου που τραυματίστηκε στο κεφάλι με καραμπίνα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά στην περιοχή της Φιλιππιάδας. Βγήκε στην αυλή να κυνηγήσει πουλιά με την καραμπίνα και έγινε το κακό, αποκαλύπτει ο πατέρας του.

Την πιο δύσκολη μάχη, αυτή για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει το νεαρό αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, όταν – άγνωστο πώς – εκπυρσοκρότησε η καραμπίνα του πατέρα του.

Ο 16χρονος Χρήστος υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση. Πλέον, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα επόμενα 24ωρα κρίνονται ως κρίσιμα.

«Οι νευροχειρουργοί πρωτίστως, και όλο το ιατρικό επιτελείο, έδωσαν μία μεγάλη μάχη για να μπορέσουν να εκτονώσουν – αν θέλετε – αυτό το οίδημα και αυτή την ενέργεια η οποία διαχέεται στον εγκέφαλό του, κάνοντας δύο κρανιοεκτομές. Έκτοτε, το χειρουργείο κρίθηκε επιτυχές. Φέρει τραύματα από το βλήμα και από το πυροβόλο όπλο το οποίο εκπυρσοκρότησε. Παραμένουν στο ίδιο σημείο», είπε στην κάμερα του Star o διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κ. Σπύρος Δερδεμέζης.

Οι γονείς του 16χρονου κρέμονται από τα χείλη των γιατρών. Δεν φεύγουν στιγμή από το νοσοκομείο. «Ο γιος μου βγήκε να κυνηγήσει πουλιά, όπως έκανε πάντα», αποκάλυψε ο πατέρας, μιλώντας στο Star. «Καταλάθος, όπως πήγε να βαρέσει ένα πουλί», συμπλήρωσε συγκλονισμένος ο πατέρας του 16χρονου.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς. Λίγο μετά τις 4, ο 16χρονος πήρε την καραμπίνα του πατέρα του για να πάει για κυνήγι. Βγαίνοντας στην αυλή, σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε. Το όπλο εκπυρσοκρότησε. Τα σκάγια βρήκαν το αγόρι στο κεφάλι. Επικράτησε πανικός.

«Πήγε για κυνήγι και εκπυρσοκρότησε το όπλο. Το ατύχημα έγινε. Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμη, ρε παιδιά». 16χρονος παλικαράκι είναι τώρα».

Στο ΕΚΑΒ σήμανε συναγερμός. Το αγόρι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας. Το ασθενοφόρο συνόδευε περιπολικό. Οι συνάδελφοί μου στην Άρτα είπαν πως ήταν εικόνες αρχαίας τραγωδίας.

Ομάδα γιατρών, πολλών ειδικοτήτων, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη και για να τον διασωληνώσουν και για να τον σταθεροποιήσουν, ώστε να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων.

Οι κάτοικοι της Φιλιππιάδας δηλώνουν συγκλονισμένοι από το ατύχημα του 16χρονου Χρήστου και εύχονται να είναι όλα περαστικά και να τον ξαναδούν να παίζει στην πλατεία της γειτονιάς.

Ο πατέρας του 16χρονου συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του όπλου. Λίγο μετά, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το αγόρι.