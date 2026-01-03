Γιάννης Τσορτέκης: «Θα εκμυστηρευτώ κάτι για πρώτη φορά στη ζωή μου…»

Ποδαρικό για τη νέα χρονιά έκαναν το πρωί της Παρασκευής (2/1) ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο στούντιο μαζί με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, σε μια συζήτηση με έντονο στοιχείο το χιούμορ και τις προσωπικές αναφορές.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Γιάννης Τσορτέκης αξιοποίησε κάθε ευκαιρία για να μιλήσει με χιουμοριστική διάθεση για τη μεγάλη του αγάπη, την ΑΕΚ. «Να πω τα κάλαντα; Γιατί θέλω να τα πω! Θέλω να πω μόνο δυο στίχους. “Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα” ως εκεί», είπε, με τη συζήτηση να συνεχίζεται στο ίδιο πνεύμα.

Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, όταν οι δύο ηθοποιοί μεταφέρθηκαν στο τραπέζι μαζί με τους παρουσιαστές, ο Γιάννης Τσορτέκης άλλαξε ύφος και τόνο. «Φώτη, θα εκμυστηρευτώ κάτι για πρώτη φορά στη ζωή μου, θα κάνω μια αποκάλυψη. Είναι πολύ συγκινητικό για έναν γονιό να ρωτάει το παιδί του “τι ομάδα είσαι;” και να λέει… ΑΕΚ. Σας αγαπάω», ανέφερε.

Η Έλενα Μαυρίδου σχολίασε γελώντας: «Φαινόταν ότι θα πεις κάτι πολύ σοβαρό! Ήταν πολύ ψαρωτικό», ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος πρόσθεσε πως «φαινόταν ότι θα τελειώσουμε την εκπομπή, έτσι, πολύ…». Ο Γιάννης Τσορτέκης έκλεισε τη συζήτηση με τον δικό του τρόπο: «Τελειώσαμε με το πιο όμορφο πράγμα! Με την ΑΕΚ, τι άλλο;», είπε γελώντας.