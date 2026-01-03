Ευγενία Σαμαρά: «Όταν πω ότι δεν προχωράνε τα πράγματα, κάτι μέσα μου κάνει ένα κλικ»

  • Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» για τη διαχείριση του τέλους μιας κατάστασης, αποκαλύπτοντας πως «όταν πω ότι τα πράγματα πια δεν προχωράνε, κάτι μέσα μου κάνει ένα κλικ». Τόνισε ότι αυτή η αποδοχή έρχεται μετά από μια διαδρομή προσπάθειας.
  • Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που κρύβει η αλλαγή, υπογραμμίζοντας πως «ο φόβος είναι το μεγαλύτερο στοπ που βάζουμε στον εαυτό μας». Εξήγησε ότι ο εαυτός μας και οι πεποιθήσεις μας αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο.
  • Κλείνοντας, η Σαμαρά περιέγραψε την αίσθηση που αφήνει η ουσιαστική αλλαγή, λέγοντας ότι «όταν αλλάζουμε, όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν, με έναν μαγικό τρόπο η ζωή τους απομακρύνει, χωρίς αντιπαράθεση».
Enikos Newsroom

lifestyle

Ευγενία Σαμαρά

Το απόγευμα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, η Ευγενία Σαμαρά εμφανίστηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και μίλησε στη Νάνσυ Ζεμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τις αλλαγές, τα όρια και τις σχέσεις που αφήνουμε πίσω μας όταν ένας κύκλος ολοκληρώνεται.

Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε στο πώς διαχειρίζεται το τέλος μιας κατάστασης και τη στιγμή που αποφασίζει να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. «Επιμένω. Αλλά όταν πω ότι τα πράγματα πια δεν προχωράνε, κάτι μέσα μου κάνει ένα κλικ. Σαν να το αποδέχεται το σύστημά μου ότι εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, έφτασα μέχρι εδώ και πάμε τώρα παρακάτω να φέρει η ζωή», είπε, εξηγώντας πως για να φτάσει σε αυτό το σημείο, «έχει γίνει διαδρομή, έχω κάνει τα βήματά μου, έχω προσπαθήσει».

Στη συζήτηση, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που κρύβει η αλλαγή, αλλά και στον φόβο, τον οποίο θεωρεί καθοριστικό παράγοντα. «Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο εαυτός μας. Οι πεποιθήσεις που έχουμε χτίσει και οι φοβίες που γεννιούνται από αυτές. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο στοπ που βάζουμε στον εαυτό μας», τόνισε, αναδεικνύοντας το πώς το μυαλό μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Κλείνοντας, μίλησε για την αίσθηση που αφήνει η αλλαγή, όταν αυτή γίνεται ουσιαστικά. Όπως είπε, «όταν αλλάζουμε, όσοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν, με έναν μαγικό τρόπο η ζωή τους απομακρύνει, χωρίς αντιπαράθεση, σαν ένα release».

