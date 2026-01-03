Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις – Τρεις θάνατοι σε μία ημέρα

Σύνοψη από το

  • Σε τουλάχιστον τρεις έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ιταλικές Άλπεις εξαιτίας χιονοστιβάδων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.
  • Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται μία Γερμανίδα σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα και ένας Γάλλος σκιέρ στο Μπόμπιο Πέλιτσε, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδες.
  • Νεκρός βρέθηκε επίσης ένας 50χρονος Ιταλός πεζοπόρος στην περιφέρεια Βένετο, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από χιονοστιβάδες στις ιταλικές Άλπεις – Τρεις θάνατοι σε μία ημέρα

Σε τουλάχιστον τρεις έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ιταλικές Άλπεις εξαιτίας χιονοστιβάδων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

Το μεσημέρι, χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου (Πιεμόντε), κοντά στα γαλλικά σύνορα, σε υψόμετρο 2.300 μέτρων. Απεγκλωβίστηκαν από άλλους σκιέρ, αλλά ένας εκ των δύο – μια Γερμανίδα – ήταν ήδη νεκρή όταν έφθασε το ελικόπτερο διάσωσης.

Γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα), λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο Μπόμπιο Πέλιτσε (κοντά στο Τορίνο), ένας Γάλλος σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Συσκευή εντοπισμού (GPS) σήμανε συναγερμό και ένας Γάλλος που έκανε σκι μαζί του έφθασε σε ορεινό καταφύγιο και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, μέχρι να φθάσουν οι διασώστες, ο άτυχος σκιέρ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος Ιταλός σκοτώθηκε το πρωί εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με φίλο του.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων είχε αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τη θερμοκρασία που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:18 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση κούγκαρ στο Κολοράντο

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που έκανε πεζοπορία στο Κολοράντο, έπειτα από επίθεση κού...
00:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά στην αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε αλλαγές στο ουκρανικό κυβερν...
23:53 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Καταγγέλλει το «Grok» για σεξουαλικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα «X»

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στους κόλπους του «X», καθώς η Γαλλία καταγγέλλει το εργαλείο τεχνητής ...
23:29 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: «Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ολόκληρο το νυχτερινό κέντρο καιγόταν» – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες, οι βιντεοσκοπήσεις και τα τραύματα από flashover και backdraft

Η Ελβετία βιώνει μία από τις χειρότερες τραγωδίες της, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι