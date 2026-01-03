Ντόναλντ Τραμπ: Προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο την άνοιξη

Σύνοψη από το

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο την άνοιξη
President Donald Trump, left, and Japan's Prime Minister Sanae Takaichi shake hands during a signing ceremony at Akasaka Palace in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον, κάτι που αναμένεται να γίνει την άνοιξη.

Κατά τη διάρκεια 25λεπτης συνδιάλεξής τους που έλαβε χώρα χθες Παρασκευή (2/1) το βράδυ, η κυρία Τακαΐτσι και ο κ. Τραμπ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, κυρίως στα πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας, σημείωσε το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προσκάλεσε εξάλλου την επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης να τον επισκεφθεί στις ΗΠΑ και «οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν πιο λεπτομερώς αυτή την επίσκεψη (…) την άνοιξη».

Η κυρία Τακαΐτσι και ο κ. Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις «για την περιφέρεια του Ινδο-Ειρηνικού και επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ στο τρέχον διεθνές περιβάλλον», πάντα σύμφωνα με το Τόκιο.

Η πρόσκληση αυτή ανακοινώνεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, με φόντο τη συνεχιζόμενη διπλωματική διένεξη ανάμεσα στο Τόκιο και στο Πεκίνο τους τελευταίους δυο μήνες.

Η σχέση ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας οξύνθηκαν αφού η επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης, που εξελέγη τον Οκτώβριο, άφησε να εννοηθεί στις αρχές Νοεμβρίου πως το Τόκιο θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν, νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, τον Νοέμβριο, ο κ. Τραμπ είχε συμβουλέψει την κ. Τακαΐτσι να μην προκαλεί την Κίνα για το ζήτημα της κυριαρχίας της Ταϊβάν. Το Τόκιο διέψευσε την πληροφορία αυτή.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, η Κίνα ανέπτυξε δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία και διεξήγαγε γυμνάσια ευρείας κλίμακας, το σενάριο των οποίων προέβλεπε τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ταϊβάν.

Το Τόκιο έκρινε την Τετάρτη ότι τα γυμνάσια αυτά επέτειναν «τις εντάσεις» στην περιοχή και σημείωσε ότι εξέφρασε «τις ανησυχίες» του στο Πεκίνο. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, κάλεσε την κινεζική κυβέρνηση να «σταματήσει τη στρατιωτική πίεσή της στην Ταϊβάν και την κατηγόρησε πως «κλιμακώνει ανώφελα τις εντάσεις» στην περιφέρεια.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

σχολίασε κι εσύ

04:35 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

