Τόμι Λι Τζόουνς: Σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο της κόρης του, Βικτόρια

Ο Τόμι Λι Τζόουνς και η οικογένειά του εξέδωσαν μια συγκινητική δήλωση μετά τον θάνατο της κόρης του Βικτόρια σε ηλικία 34 ετών.

«Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές σας», έγραψε η οικογένεια σε μια δήλωση που περιήλθε στην κατοχή του Page Six το βράδυ της Παρασκευής.

«Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε.» Η δήλωση υπογράφηκε ως «Η οικογένεια της Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς».

Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι η Βικτόρια βρέθηκε αναίσθητη στον 14ο όροφο του ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο νωρίς το πρωί.

Η κλήση στο 911 σχετικά με το περιστατικό της Πρωτοχρονιάς, την οποία έλαβε το TMZ, υποδείκνυε πιθανή υπερβολική δόση λόγω «αλλαγής χρώματος», η οποία συνήθως αναφέρεται σε κυάνωση, δηλαδή «αποχρωματισμό του δέρματος, των χειλιών ή των νυχιών που προκαλείται από έλλειψη οξυγόνου στο αίμα», σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ.

Παρά το γεγονός ότι οι περαστικοί έκαναν ΚΑΡΠΑ στη Βικτώρια και οι παραϊατρικοί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή μόλις έφτασαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Ενώ η αιτία θανάτου της Βικτώρια παραμένει ασαφής, το αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο φέρεται να μην βρήκε σύνεργα ναρκωτικών, σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο που να υποδηλώνει αυτοκτονία.

Ένας εκπρόσωπος του ξενοδοχείου εξέδωσε μια δήλωση στο Page Six, στην οποία αναφέρει: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από ένα περιστατικό που συνέβη στο ξενοδοχείο την 1η Ιανουαρίου 2026. Τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους μας σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή».

«Η ομάδα του ξενοδοχείου συνεργάζεται ενεργά και υποστηρίζει τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη».