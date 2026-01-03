Τόμι Λι Τζόουνς: Σπάει τη σιωπή του μετά τον θάνατο της κόρης του, Βικτόρια

Σύνοψη από το

  • Ο Τόμι Λι Τζόουνς και η οικογένειά του εξέδωσαν μια συγκινητική δήλωση μετά τον θάνατο της κόρης του Βικτόρια σε ηλικία 34 ετών. Ζήτησαν να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
  • Η Βικτόρια βρέθηκε αναίσθητη στον 14ο όροφο ξενοδοχείου στο Σαν Φρανσίσκο, με την κλήση στο 911 να υποδεικνύει πιθανή υπερβολική δόση. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.
  • Ενώ η αιτία θανάτου παραμένει ασαφής, χωρίς να βρεθούν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, η Βικτόρια είχε ιστορικό συλλήψεων. Τον χρόνο πριν τον θάνατό της, αντιμετώπισε κατηγορίες για ναρκωτικά και ενδοοικογενειακή βία.
Τόμι Λι Τζόουνς
Φωτογραφία: AP

Ο Τόμι Λι Τζόουνς και η οικογένειά του εξέδωσαν μια συγκινητική δήλωση μετά τον θάνατο της κόρης του Βικτόρια σε ηλικία 34 ετών.

«Εκτιμούμε όλα τα καλά λόγια, τις σκέψεις και τις προσευχές σας», έγραψε η οικογένεια σε μια δήλωση που περιήλθε στην κατοχή του Page Six το βράδυ της Παρασκευής.

«Παρακαλούμε σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σας ευχαριστούμε.» Η δήλωση υπογράφηκε ως «Η οικογένεια της Βικτόρια Κάφκα Τζόουνς».

Την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι η Βικτόρια βρέθηκε αναίσθητη στον 14ο όροφο του ξενοδοχείου Fairmont στο Σαν Φρανσίσκο νωρίς το πρωί.

Η κλήση στο 911 σχετικά με το περιστατικό της Πρωτοχρονιάς, την οποία έλαβε το TMZ, υποδείκνυε πιθανή υπερβολική δόση λόγω «αλλαγής χρώματος», η οποία συνήθως αναφέρεται σε κυάνωση, δηλαδή «αποχρωματισμό του δέρματος, των χειλιών ή των νυχιών που προκαλείται από έλλειψη οξυγόνου στο αίμα», σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ.

Παρά το γεγονός ότι οι περαστικοί έκαναν ΚΑΡΠΑ στη Βικτώρια και οι παραϊατρικοί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή μόλις έφτασαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Ενώ η αιτία θανάτου της Βικτώρια παραμένει ασαφής, το αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο φέρεται να μην βρήκε σύνεργα ναρκωτικών, σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο που να υποδηλώνει αυτοκτονία.

Ένας εκπρόσωπος του ξενοδοχείου εξέδωσε μια δήλωση στο Page Six, στην οποία αναφέρει: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι από ένα περιστατικό που συνέβη στο ξενοδοχείο την 1η Ιανουαρίου 2026. Τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους μας σε αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή».

«Η ομάδα του ξενοδοχείου συνεργάζεται ενεργά και υποστηρίζει τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τζόουνς με την πρώην σύζυγό του, Κίμπερλι Κάφλι και είχε έναν αδελφό, τον 43χρονο Όστιν. Το πρώην ζευγάρι καλωσόρισε τη Βικτόρια το 1991, πέντε χρόνια πριν τερματίσουν τον 15χρονο γάμο τους.

Η Βικτόρια είχε μια σύντομη καριέρα στην υποκριτική ως παιδί, συνεργαζόμενη με τον πατέρα της στις ταινίες «Men in Black II» και «The Three Burials of Melquiades Estrada».

Η Βικτόρια εμφανίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο της σειράς «One Tree Hill» το 2003.

Η μικρότερη κόρη του Τζόουνς, η οποία περιστασιακά τον ακολουθούσε στα κόκκινα χαλιά, ανέπτυξε μια έντονη προσωπικότητα τα επόμενα χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Βικτόρια συνελήφθη τουλάχιστον δύο φορές στην κομητεία Νάπα της Καλιφόρνια, τον χρόνο πριν από τον θάνατό της, ξεκινώντας με κατηγορίες για παρεμπόδιση λειτουργίας αστυνομικού, χρήση/υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας και κατοχή ναρκωτικής ουσίας τον Απρίλιο του 2025.

Δύο μήνες αργότερα, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ηλικιωμένων — και δήλωσε αθώα για όλα τα παραπάνω.

Η Βικτόρια συνελήφθη επίσης τον Ιούνιο του 2011 στο Τέξας για κλοπή ποσού από 50 έως 500 δολάρια, αλλά οι κατηγορίες αυτές αποσύρθηκαν.

