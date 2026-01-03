Aνέλαβαν καθήκοντα τα νέα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σύνοψη από το

  • Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία ξεκίνησαν τη διετή τους θητεία ως Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  • Αντικατέστησαν την Αλγερία, τη Γουιάνα, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σλοβενία, των οποίων οι θητείες έληξαν τον περασμένο μήνα.
  • Τα πέντε αυτά κράτη πλαισιώνουν τα υπόλοιπα πέντε Μη Μόνιμα Μέλη — τη Δανία, την Ελλάδα, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία — μαζί με τις πέντε χώρες που έχουν μόνιμη παρουσία στο Συμβούλιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Aνέλαβαν καθήκοντα τα νέα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
FILE - A general view shows a Security Council meeting at the U.N. headquarters, Sept. 23, 2025, at the United Nations. (AP Photo/Yuki Iwamura, File)

Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία ξεκίνησαν τη διετή τους θητεία ως Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντικαθιστώντας την Αλγερία, τη Γουιάνα, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σλοβενία, των οποίων οι θητείες έληξαν τον περασμένο μήνα.

Τα πέντε αυτά κράτη πλαισιώνουν τα υπόλοιπα πέντε Μη Μόνιμα Μέλη — τη Δανία, την Ελλάδα, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία — τα οποία θα υπηρετήσουν έως το τέλος του έτους, μαζί με τις πέντε χώρες που έχουν μόνιμη παρουσία στο Συμβούλιο: την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπαθίφυλλα: Το κόλπο για καταπράσινα και υγιή φύλλα – Χρειάζεται μόνο 5 λεπτά την εβδομάδα

Το τρόφιμο «σύμβολο της αγάπης» που είναι υπερβολικά θρεπτικό και μπορεί να ανακουφίσει από τη καταρροή

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ένας φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, τη στιγμή που υ...
06:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από έναν ψεύτικο βράχο βάρους 180 κιλών κατά τη διάρκεια ενός σόου

Ένας εργαζόμενος σε ένα θεματικό πάρκο της Disney στη Φλόριντα τραυματίστηκε, αφού επιχείρησε ...
05:05 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο την άνοιξη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι ...
04:35 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Υεμένη: Οι αυτονομιστές του νότου ζητούν την ανεξαρτησία τους – Η Σαουδική Αραβία καλεί όλες τις φατρίες σε διάλογο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε σήμερα, Σάββατο (3/1), όλες τις φατρίες τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι