Μεξικό: Δύο νεκροί από τον σεισμό των 6,5 βαθμών – Πολλά σπίτια καταστράφηκαν κοντά στο επίκεντρο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή (2/1) στο Μεξικό, έπειτα από σεισμό 6,5 βαθμών που έπληξε νωρίς το πρωί, τοπική ώρα, το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 07:58 τοπική ώρα (15:58 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, περίπου 400 χιλιόμετρα από την Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), το οποίο εκτίμησε ότι το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή και στην Πόλη του Μεξικού, όπου οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους για λόγους ασφαλείας, πολλούς από αυτούς με τις πιτζάμες τους.

Ο σεισμός ανάγκασε και την πρόεδρο της χώρας, Κλαούδια Σέινμπαουμ, να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί. Λίγα λεπτά αργότερα, επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, έδρα της προεδρίας, η ίδια ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι Αρχές στην Πόλη του Μεξικού ανακοίνωσαν έναν θάνατο από ατύχημα, καθώς άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε την ώρα που έβγαινε από το διαμέρισμά του στον δεύτερο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης, Κλάρα Μπρουγάδα, έκανε γνωστό μέσω X ότι καταγράφηκαν και άλλοι 12 τραυματισμοί.

Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη γνωστή λουτρόπολη Ακαπούλκο, η οποία αριθμεί περίπου 650.000 κατοίκους. Εκεί, μία γυναίκα 50 ετών «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της», όπως ανακοίνωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, Έβελιν Σαλγάδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος, Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, η πόλη των περίπου 13.000 κατοίκων υπέστη εκτεταμένες καταστροφές, καθώς περίπου 50 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Κάτοικοι της Σαν Μάρκος έδειξαν σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου τις ρωγμές στα σπίτια τους και τα κομμάτια τοίχων που κατέρρευσαν. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλη καταστροφή», δήλωσε μπροστά στο σπίτι του ο κάτοικος Ροχέλιο Μορένο.

Την ένταση του φαινομένου περιέγραψε και ο Ρικάρδο, Μεξικανός τουρίστας που βρισκόταν στην Ακαπούλκο και έσπευσε να βγει από το ξενοδοχείο όπου διέμενε φορώντας μόνο το εσώρουχό του. Όπως είπε, λυπάται που «άρχισε η χρονιά με τέτοιο τρόμο», προσθέτοντας ότι ένιωσε πολλούς μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες ωστόσο ήταν ασθενείς. Παράλληλα, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, όπως ανέφεραν οι αμερικανικές Αρχές.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία ενεργοποιούνται όταν αναμένονται ισχυρές σεισμικές δονήσεις και δίνουν στον πληθυσμό, μέσω μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί. Ο δήμος της Πόλης του Μεξικού έχει τοποθετήσει και μεγάφωνα σε στύλους του οδικού φωτισμού, ώστε να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

Την εμπειρία της περιέγραψε και η Κάρεν Γκόμες, 47 ετών, υπάλληλος γραφείου που ζει στον 13ο όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Άλβαρο Ομπρεγόν. «Κοιμόμουν όταν άρχισε να ηχεί προειδοποίηση στον δρόμο. Με τρόμαξε διότι έλεγε ‘ισχυρός σεισμός’. Σηκώθηκα πανικόβλητη», είπε στο AFP. Αντίστοιχα, η Νόρμα Ορτέγκα, 57χρονη διευθύντρια νηπιαγωγείου που διαμένει σε διαμέρισμα στον 10ο όροφο, ανέφερε ότι ένιωσε το κτήριο να τρέμει έντονα.

Το Μεξικό βρίσκεται στη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, γεγονός που καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, κυρίως κατά μήκος της ακτογραμμής του Ειρηνικού, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα παγκοσμίως.

Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών έπληξε μεγάλο μέρος του κεντρικού και νότιου Μεξικού, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 12.000 νεκρούς και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα. Μεγάλο τμήμα της Πόλης του Μεξικού, ιδίως στο ιστορικό της κέντρο, είναι χτισμένο πάνω σε πρώην ελώδες υπέδαφος, κάτι που την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη σε μεγάλους σεισμούς.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών κόστισε τη ζωή σε 369 ανθρώπους, κυρίως στην πρωτεύουσα. Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το κέντρο της χώρας χτυπήθηκε από ακόμη έναν σεισμό, λίγες ώρες μετά από μεγάλη άσκηση ετοιμότητας με τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP