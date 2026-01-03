Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»

Σύνοψη από το

  • Ένας φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες, συνελήφθη στη Σεβίλλη της Ισπανίας ενώ υπέβαλε αίτηση για πολιτικό άσυλο, βάσει ειδοποίησης της Interpol.
  • Ο Ρόσα, ειδικευμένος «στα ανθρώπινα δικαιώματα», αντιμετωπίζει κατηγορίες για «σύσταση συμμορίας» στο Ελ Σαλβαδόρ, τις οποίες η Ένωση Δημοσιογράφων χαρακτηρίζει «ανυπόστατες».
  • Η σύλληψη έρχεται σε ένα πλαίσιο όπου περίπου πενήντα δημοσιογράφοι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Σαλβαδόρ λόγω φόβου. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την «επείγουσα απελευθέρωση» του Ρόσα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»
FILE - El Salvador's President Nayib Bukele gives a speech during the inauguration of an industrial data center in Ciudad Arce, El Salvador, July 16, 2024. (AP Photo/Salvador Melendez, File)

Ένας φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, τη στιγμή που υπέβαλε αίτηση σε αστυνομικό τμήμα για να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (2/1) η Ένωση Δημοσιογράφων της χώρας (APES).

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες «βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των Αρχών του Ελ Σαλβαδόρ, εξήγησε η APES σε ανάρτησή της στο X.

Σύμφωνα με την Ένωση, ο Ρόσα ως τώρα εργαζόταν για τον ειδησεογραφικό ιστότοπο El Faro και την εφημερίδα La Prensa Grafica (Ελ Σαλβαδόρ), ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνή ΜΜΕ, όπως οι εφημερίδες The Guardian (Βρετανία) και η El País (Ισπανία).

Περίπου πενήντα δημοσιογράφοι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Σαλβαδόρ τους τελευταίους έξι μήνες, εξαιτίας του φόβου πως θα συλληφθούν και θα φυλακιστούν επειδή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ναγίμπ Μπουκέλε, σύμφωνα με την APES — η οποία επίσης μετέφερε την έδρα της ως νομικής οντότητας στο εξωτερικό.

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες είναι ειδικευμένος «στα ανθρώπινα δικαιώματα», σύμφωνα με το παράρτημα στην Ισπανία της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), που αξίωσε την «επείγουσα απελευθέρωσή του». «Η Ισπανία δεν πρέπει να συνεργαστεί στην καταστολή των δημοσιογράφων», τόνισε η ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το ισπανικό παράρτημα της RSF, ο Ρόσα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου της Μαδρίτης αρμόδιου για εκδόσεις αλλοδαπών, που θα αποφασίσει για την τύχη του.

Κατά την APES, ο κ. Ρόσα είναι «θύμα αστυνομικού διωγμού, απειλών και ανυπόστατης δικαστικής διαδικασίας» στο Ελ Σαλβαδόρ για «σύσταση συμμορίας», κατηγορία που κατά κανόνα απαγγέλλεται σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων.

Εξαιρετικά δημοφιλής στο Ελ Σαλβαδόρ, εξαιτίας του ανελέητου πολέμου του, θεμελιωμένου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα, κατά των συμμοριών, ο πρόεδρος Μπουκέλε επικρίνεται έντονα για εκτροπή στον αυταρχισμό από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι καταγγέλλουν μεταξύ άλλων πως παίρνει μέτρα για να φιμώσει στην πράξη όλους τους επικριτές του.

Μέσω X, ο πρόεδρος Μπουκέλε αντέδρασε με τον συνηθισμένο, σαρκαστικό κι επιθετικό τόνο του: «αρκεί να αυτοανακηρύσσεσαι δημοσιογράφος αρκεί για να εξασφαλίσεις πλήρη ασυλία», έγραψε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπαθίφυλλα: Το κόλπο για καταπράσινα και υγιή φύλλα – Χρειάζεται μόνο 5 λεπτά την εβδομάδα

Το τρόφιμο «σύμβολο της αγάπης» που είναι υπερβολικά θρεπτικό και μπορεί να ανακουφίσει από τη καταρροή

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ε9: Έως τις 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στα στοιχεία των ακινήτων – Τα 10 SOS για να αποφύγετε έξτρα ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:39 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Aνέλαβαν καθήκοντα τα νέα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία ξεκίνησαν τη δ...
06:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Εργαζόμενος της Disney τραυματίστηκε από έναν ψεύτικο βράχο βάρους 180 κιλών κατά τη διάρκεια ενός σόου

Ένας εργαζόμενος σε ένα θεματικό πάρκο της Disney στη Φλόριντα τραυματίστηκε, αφού επιχείρησε ...
05:05 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο την άνοιξη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι ...
04:35 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Υεμένη: Οι αυτονομιστές του νότου ζητούν την ανεξαρτησία τους – Η Σαουδική Αραβία καλεί όλες τις φατρίες σε διάλογο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε σήμερα, Σάββατο (3/1), όλες τις φατρίες τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι