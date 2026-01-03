Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ένας φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία, τη στιγμή που υπέβαλε αίτηση σε αστυνομικό τμήμα για να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (2/1) η Ένωση Δημοσιογράφων της χώρας (APES).

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες «βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των Αρχών του Ελ Σαλβαδόρ, εξήγησε η APES σε ανάρτησή της στο X.

COMUNICADO DE PRENSA 📢 | La APES hace un llamado para frenar el acoso, vigilancia y procesos judiciales infundados contra el fotoperiodista Diego Rosales y su familia. pic.twitter.com/wnZggHQMaH — APES (@apeselsalvador) January 2, 2026

Σύμφωνα με την Ένωση, ο Ρόσα ως τώρα εργαζόταν για τον ειδησεογραφικό ιστότοπο El Faro και την εφημερίδα La Prensa Grafica (Ελ Σαλβαδόρ), ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνή ΜΜΕ, όπως οι εφημερίδες The Guardian (Βρετανία) και η El País (Ισπανία).

Περίπου πενήντα δημοσιογράφοι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Σαλβαδόρ τους τελευταίους έξι μήνες, εξαιτίας του φόβου πως θα συλληφθούν και θα φυλακιστούν επειδή ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ναγίμπ Μπουκέλε, σύμφωνα με την APES — η οποία επίσης μετέφερε την έδρα της ως νομικής οντότητας στο εξωτερικό.

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες είναι ειδικευμένος «στα ανθρώπινα δικαιώματα», σύμφωνα με το παράρτημα στην Ισπανία της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), που αξίωσε την «επείγουσα απελευθέρωσή του». «Η Ισπανία δεν πρέπει να συνεργαστεί στην καταστολή των δημοσιογράφων», τόνισε η ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το ισπανικό παράρτημα της RSF, ο Ρόσα θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου της Μαδρίτης αρμόδιου για εκδόσεις αλλοδαπών, που θα αποφασίσει για την τύχη του.

Κατά την APES, ο κ. Ρόσα είναι «θύμα αστυνομικού διωγμού, απειλών και ανυπόστατης δικαστικής διαδικασίας» στο Ελ Σαλβαδόρ για «σύσταση συμμορίας», κατηγορία που κατά κανόνα απαγγέλλεται σε μέλη εγκληματικών οργανώσεων.

Εξαιρετικά δημοφιλής στο Ελ Σαλβαδόρ, εξαιτίας του ανελέητου πολέμου του, θεμελιωμένου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα, κατά των συμμοριών, ο πρόεδρος Μπουκέλε επικρίνεται έντονα για εκτροπή στον αυταρχισμό από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι καταγγέλλουν μεταξύ άλλων πως παίρνει μέτρα για να φιμώσει στην πράξη όλους τους επικριτές του.

Μέσω X, ο πρόεδρος Μπουκέλε αντέδρασε με τον συνηθισμένο, σαρκαστικό κι επιθετικό τόνο του: «αρκεί να αυτοανακηρύσσεσαι δημοσιογράφος αρκεί για να εξασφαλίσεις πλήρη ασυλία», έγραψε.

The new immunity is being a “journalist.” Political immunity is discredited and lacks international validity, but self-identifying as a journalist is enough to obtain total impunity from any crime, protected by NGOs, legacy media, governments, and international organizations. — Nayib Bukele (@nayibbukele) January 3, 2026

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP