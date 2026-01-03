Τραγωδία στην Βραζιλία: Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 7 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν στη Βραζιλία, όταν σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και φορτηγό.
  • Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε ομοσπονδιακό αυτοκινητόδρομο στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, γύρω στις 11:30 το πρωί τοπική ώρα.
  • Μέρος του φορτίου άμμου που μετέφερε το φορτηγό κατέληξε μέσα στο λεωφορείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των διασωστών, καθώς τα θύματα ήταν θαμμένα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν στη Βραζιλία, όταν σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και φορτηγό. 

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε ομοσπονδιακό αυτοκινητόδρομο στο νοτιότερο κρατίδιο της χώρας, το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, γύρω στις 11:30 το πρωί τοπική ώρα, δηλαδή στις 16:30 ώρα Ελλάδας, με τις συνθήκες της σύγκρουσης να εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μέρος του φορτίου άμμου που μετέφερε το φορτηγό κατέληξε μέσα στο λεωφορείο εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης, όπως αναφέρει το Reuters, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την πρόσβαση των διασωστών στο όχημα, καθώς τα θύματα ήταν θαμμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία.

