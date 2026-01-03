Η θρυλική συνταγή για πουρέ πατάτας από τον κορυφαίο σεφ Joël Robuchon – Θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο

Σύνοψη από το

  • Η θρυλική συνταγή για πουρέ πατάτας του Joël Robuchon, του «Σεφ του Αιώνα», θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη στον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να απογειώσει ένα πιάτο.
  • Το διάσημο πιάτο αποτελείται από τέσσερα μόνο απλά υλικά – πατάτες, βούτυρο, γάλα και αλάτι – με το αποτέλεσμα να αφήνει άφωνους χάρη στην ιδιαίτερη τεχνική.
  • Στα μυστικά της συνταγής περιλαμβάνονται το βράσιμο των πατατών με τη φλούδα, το πέρασμα από μύλο τροφίμων και η ενσωμάτωση μεγάλης ποσότητας κρύου βουτύρου με έντονο ανακάτεμα για μεταξένια υφή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

timeout

πουρέ πατάτας
Photo: Freepik

Σε μια εποχή με περίπλοκα και εξεζητημένα υλικά, είναι εντυπωσιακό όταν ένας σεφ μπορεί να πάρει την πιο απλή συνταγή και να την απογειώσει χωρίς να αλλοιώσει την ουσία της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνταγή του Joël Robuchon για πουρέ πατάτας, που από πολλούς θεωρείται ως η καλύτερη στον κόσμο.

Πανεύκολη συνταγή του Gordon Ramsay για μπέργκερ με σολομό στο Air Fryer – Ετοιμαστείτε για «έκρηξη» γεύσης

Ο πολυβραβευμένος Γάλλος σεφ που ανακηρύχθηκε «Σεφ του Αιώνα» από τον οδηγό Gault Millau το 1990, έφυγε από τη ζωή το 2018 όμως οι συνταγές του θα συντροφεύουν αδιαμφισβήτητα πολλές γενιές ακόμα.

Ένα από τα πιο διάσημα πιάτα του λοιπόν αποτελείται από τέσσερα μόνο απλά υλικά: πατάτες, βούτυρο, γάλα και αλάτι. Το αποτέλεσμα θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους. Τι είναι αυτό που κάνει αυτόν τον πουρέ πατάτας να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους;

Συνταγή για τάκος με τραγανό κοτόπουλο και σάλτσα ραντς με κόλιανδρο και λάιμ

Ίσως οφείλεται στο ότι έβραζε τις πατάτες με τη φλούδα, μετά τις ξεφλούδιζε και τις περνούσε από μύλο τροφίμων. Ίσως είναι ο τρόπος που ανακάτευε το κρύο βούτυρο σε κύβους μέσα στις αχνιστές πατάτες. Ίσως ήταν η μεγάλη ποσότητα βουτύρου (1 κιλό πατάτες ανά μισό κιλό βουτύρου) ή ίσως το έντονο ανακάτεμα που απαιτείται κατά την ενσωμάτωση του βουτύρου. Όποιο κι αν ήταν το μυστικό, η συνταγή του είναι φανταστική! Αυτός ο μεταξωτός κρεμώδης πουρές δεν συγκρίνεται με τίποτα.

Ο Σεφ Joël Robuchon χρησιμοποιούσε μια ποικιλία πατάτας που ονομάζεται “la ratte”. Αυτές οι πατάτες είναι πολύ της μόδας και εξίσου δύσκολο να βρεθούν. Έχουν κίτρινη σάρκα, κηρώδη υφή και λέγεται ότι έχουν γεύση ξηρών καρπών.

Όλοι μιλούν για τη συνταγή της Ina Garden για Brownie Pudding – Θα την ερωτευθείτε

Για έναν επιτυχημένο πουρέ πατάτας, αλατίστε το νερό στην κατσαρόλα όσο είναι ακόμα κρύο και αλατίστε τον έτοιμο πουρέ με προσοχή στο τέλος. Αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε έναν μύλο λαχανικών ή μια πρέσα πατάτας αντί για μπλέντερ ή πολυμίξερ.

Αφού περάσετε την πατάτα από την πρέσα, τοποθετήστε την σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ανακατέψτε την έντονα με μια ξύλινη σπάτουλα για να «στεγνώσει» ελαφρώς. Ενσωματώστε πρώτα το βούτυρο και μετά το πλήρες γάλα. Ολοκληρώστε το ανακάτεμα με έναν αυγοδάρτη για να γίνει ο πουρές ακόμα πιο ελαφρύς.

Υλικά για τη συνταγή

Προετοιμασία: 15 λεπτά

Μαγείρεμα: 35 λεπτά

Μερίδες: 6

Υλικά

1 κιλό πατάτες, κατά προτίμηση πατάτες rattes ή BF 15, καθαρισμένες αλλά χωρίς φλούδα

Χοντρό αλάτι

250 γρ. βούτυρο, κομμένο σε κύβους και διατηρημένο καλά στο ψυγείο μέχρι τη χρήση

250 ml πλήρες γάλα

Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες για την εκτέλεση

  • Τοποθετήστε τις πατάτες σε μια κατσαρόλα με 2 λίτρα κρύο νερό και 1 κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι. Αφήστε το νερό να σιγοβράσει, σκεπάστε και μαγειρέψτε μέχρι η λάμα ενός μαχαιριού να γλιστρά εύκολα μέσα στις πατάτες, δηλαδή περίπου για 25 λεπτά.
  • Στραγγίστε τις πατάτες και ξεφλουδίστε τις όσο είναι ακόμα ζεστές. Περάστε τις από μια πρέσα πατάτας (ή από μύλο τροφίμων με τον πιο λεπτό δίσκο) μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Ρυθμίστε τη φωτιά σε μέτρια ένταση και «στεγνώστε» ελαφρώς τη σάρκα της πατάτας, ανακατεύοντάς την έντονα με μια σπάτουλα για περίπου 5 λεπτά.
  • Εν τω μεταξύ, ξεπλύνετε μια μικρή κατσαρόλα και αδειάστε το νερό που περίσσεψε, αλλά μην τη σκουπίσετε. Προσθέστε το γάλα και αφήστε το να πάρει μια βράση.
  • Χαμηλώστε τη φωτιά κάτω από τις πατάτες και προσθέστε το πολύ κρύο βούτυρο σιγά-σιγά, ανακατεύοντας δυναμικά για να πετύχετε ένα λείο και κρεμώδες αποτέλεσμα. Ρίξτε το πολύ ζεστό γάλα με συνεχή αργή ροή, διατηρώντας πάντα τη φωτιά χαμηλή και ανακατεύοντας συνεχώς. Συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να απορροφηθεί όλο το γάλα. Σβήστε τη φωτιά και δοκιμάστε αν χρειάζεται επιπλέον αλάτι ή πιπέρι.
  • Για έναν ακόμη πιο ελαφρύ και φίνο πουρέ, περάστε τον από ένα πολύ ψιλό σουρωτήρι πριν από το σερβίρισμα.

Όπως είχε πει και ο ίδιος ο σεφ στο παρακάτω βίντεο από το επίσημο κανάλι της εκπομπής που έκανε για την τηλεόραση, «το καλύτερο είναι συχνά και το πιο απλό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θαύμα για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ: Οι επιστήμονες είναι κοντά στην αντιστροφή της νόσου

Μόνο όσοι είναι ακόμη στο γιορτινό πνεύμα μπορούν να βρουν όλα τα μουσικά αντικείμενα που κρύβονται στη φωτογραφία σε 27 δε...

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:15 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα εντοπίσετε την πεταλούδα σε 5 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026: Καρκίνοι, μην κρατάτε τίποτα μέσα σας και ξεκαθαρίστε τα πράγματα

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:00 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Αριθμολογία: Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί μήνες του 2026 με βάση την ημερομηνία γέννησής σας – Οι «χρυσές» περίοδοι για τα επαγγελματικά και τα ερωτικά σας

Στην αριθμολογία, το 2026 θεωρείται ένα ισχυρό σημείο καμπής. Η χρονιά αντιμετωπίζεται ως Παγκ...
20:00 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πώς να πλύνετε τα γάντια σας: Τα μυστικά για να προστατέψετε τα αγαπημένα σας χειμερινά αξεσουάρ από τη φθορά του χρόνου

Πότε ήταν η τελευταία φορά που πλύνατε τα γάντια σας; Οι περισσότεροι από εμάς ξεχνάμε να καθα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι