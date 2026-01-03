Αγρότες: Ορόσημο η σύσκεψη της Κυριακής για το μέλλον των κινητοποιήσεων – Αποφασίζει σήμερα το μπλόκο της Νίκαιας για τις προτάσεις που θα καταθέσει

Μετά την ανάπαυλα των εορτών οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα (3/1) στα μπλόκα και πηγαίνουν την Κυριακή στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων, αποφασισμένοι, όπως όλα δείχνουν, να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων.

Στα μπλόκα ήδη υπάρχουν εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση, ενώ ορόσημο είναι η Κυριακή και η πανελλαδική σύσκεψη όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων, με φωνές αγροτοσυνδικαλιστών να αφήνουν παράθυρο διαλόγου με την κυβέρνηση.

Όπως λένε, πολλοί από τους αγρότες δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτό τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονοµικών και ΕΛΓΑ. Από τα 3,3 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,8 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ακατανόητη χαρακτήρισε την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες για άλλη μια φορά σε διάλογο: «Αν και εφόσον θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να καθίσουμε ο ένας απέναντι στον άλλο. Να βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να βρούμε την πραγματική λύση μέσα σ αυτόν τον πίνακα», τόνισε ο υπουργός.

Σήμερα αποφασίζουν για την πρότασή τους οι αγρότες της Νίκαιας

Σήμερα, Σάββατο στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για να αποφασιστεί με ποια θέση θα προσέλθουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη.

Σχολιάζοντας στο ΕΡΤNews τις δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη πως την Κυριακή μπορεί να ανοίξει δίαυλος διαλόγου με την κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας σημειώνουν ότι δεν διαβουλεύονται μυστικά και δεν συνομιλούν παρασκηνιακά με το περιβάλλον του Μαξίμου.

Τονίζουν δε ότι η θέση του μπλόκου της Νίκαιας είναι ξεκάθαρη από την αρχή καθώς ζητούν να βγει ο Πρωθυπουργός, το Μαξίμου, τα κυβερνητικά στελέχη και να πουν καθαρά ότι απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο, με χρονοδιαγράμματα και με ποσά, στα βασικά αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τα οποία αφορούν στο κόστος παραγωγής, στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τότε θα πάνε σε αυτόν τον διάλογο.

Έως τότε θεωρούν ότι η κλιμάκωση είναι αυτή που θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην εξέλιξη της κινητοποίησής τους και με αυτή την πρόταση θα γίνει η γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας και αυτή θα είναι η πρόταση για την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Το τι θα προκριθεί ως κλιμάκωση, αν θα είναι δηλαδή κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων και παραδρόμων μετά τα Θεοφάνια ή αν θα είναι μια διαμαρτυρία με τρακτέρ, ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, θα αποφασιστεί σήμερα.

Κάστρο Βοιωτίας: Προς κλείσιμο του δρόμου

Στο Κάστρο Βοιωτίας, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, στο τμήμα από το Μαρτίνο μέχρι και λίγο μετά το Κάστρο, με παράκαμψη μήκους 8 χιλιομέτρων, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοικτό, με μία λωρίδα κυκλοφορίας για τα οχήματα.

Όσον αφορά στις θέσεις τους, οι αγρότες τονίζουν ότι θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής συνέλευσης της Κυριακής, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για μεγαλύτερη κλιμάκωση με κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών.

Οι αγρότες της Θήβας ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι από νωρίς το πρωί του Σαββάτου θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ακολουθήσει και κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών.

Προπαρασκευαστικές συνομιλίες από το μπλόκο των Μαλγάρων

Στο μπλόκο των Μαλγάρων φαίνεται ότι έχουν ανοίξει οι δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση, έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές συνομιλίες με στελέχη, με τον Κώστα Ανεστίδη να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το τι έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Το βέβαιο είναι ότι όλα πρέπει να περάσουν από τη σύσκεψη της Κυριακής καθώς ούτε ο ίδιος που θέτει αυτή την πρόταση, ούτε και τα υπόλοιπα μέλη του μπλόκου των Μαλγάρων που κατεβαίνουν στη σύσκεψη αυτή με την πρόταση του διαλόγου, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρξει διάσπαση.

Παράλληλα, υπάρχει μία ακόμη προϋπόθεση, να υπάρχει δηλαδή θετική ανταπόκριση από την κυβέρνηση προκειμένου για συζητηθούν όλα, όπως αναφέρει το ERTNews.

Αν διαπιστωθεί στις επικοινωνίες που γίνονται ότι υπάρχει αυτή η θετική ανταπόκριση από πλευράς της κυβέρνησης, τότε θα υπάρχει ακόμη ένας μοχλός πίεσης προς τους συναδέλφους του Κ. Ανεστίδη να δεχτούν, έστω και αν δεν βγάλουν κάποιο συμπέρασμα ή κάποιο θετικό αποτέλεσμα από μία συνάντηση που θα έχουν με μέλη της κυβέρνησης.