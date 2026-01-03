Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια

Σύνοψη από το

  • Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια, στη Ραφήνα.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου εντός της κατοικίας.
  • Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Πυροσβεστική

Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια, στη Ραφήνα προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rpn.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το σπίτι να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου εντός της κατοικίας.

Το άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ γείτονες κάνουν λόγο για έντονη μυρωδιά καπνού που έγινε αντιληπτή πριν φανούν οι φλόγες. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

H φωτιά έχει κατασβεσθεί αλλά ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Στα 80 της σπάει όλα τα ρεκόρ στο fitness – Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα της σούπερ-γιαγιάς;

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εγκαίρως – Τι προβλέπουν τα πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:54 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά: Εκπυρσοκρότησε η καραμπίνα και τραυμάτισε τον αδελφό του

Παραλίγο τραγωδία στα Χανιά χθες, Παρασκευή (2/1), όταν ένας άνδρας τραυμάτισε τον αδελφό του ...
09:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Δεμένα τα πλοία σε πολλά λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Ισχυροί νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα...
08:46 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Πολλαπλό βιβλίο: Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά εγχειρίδια για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Α΄ Λυκείου

Τα 152 βιβλία, από τα 173 που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστ...
08:22 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Ορόσημο η σύσκεψη της Κυριακής για το μέλλον των κινητοποιήσεων – Αποφασίζει σήμερα το μπλόκο της Νίκαιας για τις προτάσεις που θα καταθέσει

Μετά την ανάπαυλα των εορτών οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα (3/1) στα μπλόκα και πηγαίνουν την ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι