Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια

Νεκρό εντοπίστηκε ένα άτομο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στα Περιβολάκια, στη Ραφήνα προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rpn.gr η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το σπίτι να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, εντόπισαν τη σορό ενός ατόμου εντός της κατοικίας.

Το άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ γείτονες κάνουν λόγο για έντονη μυρωδιά καπνού που έγινε αντιληπτή πριν φανούν οι φλόγες. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

H φωτιά έχει κατασβεσθεί αλλά ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο.