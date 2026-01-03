Βόλος: Nεκρός εδώ και 15 ημέρες ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα στα Πευκάκια – Ελήφθη δείγμα DNA για να ταυτοποιηθεί η σορός

Σύνοψη από το

  • Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στα Πευκάκια Βόλου το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, μετά από ειδοποίηση περιπατητή.
  • Ο θάνατος του άνδρα φέρεται να επήλθε πριν από 15 ημέρες, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την ταυτοποίησή του ελήφθη δείγμα DNA.
  • Ελλείψει δηλώσεων εξαφάνισης στο Ν. Μαγνησίας, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε 72χρονο από τον Πύργο Ηλείας, που δηλώθηκε αγνοούμενος από τον Μάιο του 2025.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό Σκάφος

Τη σορό ενός άνδρα που επέπλεε στα Πευκάκια, στον Βόλο εντόπισε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς περιπατητής, που τηλεφώνησε στην Αστυνομία και με τη σειρά της ενημέρωσε το Λιμεναρχείο. Η σορός του άνδρα ήταν πεσμένη μπρούμυτα και είπε πιαστεί στα βράχια στην ακτή.

Πληροφορίες του magnesianews.gr,  αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για ημέρες στη θάλασσα και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης της σορού. Φορούσε φόρμα, η σορός του δεν ήταν εμφανής από κάποια απόσταση, καθώς για να την δει κάποιος έπρεπε να πλησιάσει κοντά στα βράχια της περιοχής. Στη σορό του άνδρα, εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο δεν βρέθηκε ταυτότητα, ώστε να ταυτοποιηθεί και να ενημερωθούν οι συγγενείς του.

Πάντως στην περιοχή δεν δηλώθηκε η εξαφάνιση κάποιου ατόμου, που σημαίνει ότι ίσως ο πνιγμένος να ήταν μοναχικό άτομο και να μην είχε οικογένεια.

Ο άνδρας φέρεται να είναι ηλικίας άνω των 60 χρόνων, από την ιατροδικαστική εξέταση αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του επήλθε πριν από 15 ημέρες. Για να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για πνιγμό ή ο άτυχος άνδρας κατέληξε από φυσικά αίτια ή υποθερμία μέσα στο νερό, θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, ενώ η ταυτοποίησή του θα γίνει μέσω δείγματος DNA που ελήφθη.

Επειδή στο Ν. Μαγνησίας δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε έναν 72χρονο από τον Πύργο Ηλείας, που έπασχε από άνοια και δηλώθηκε η εξαφάνισή του από τον Μάιο του 2025 και μέχρι σήμερα δεν έδωσε σημεία ζωής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος «τις μεσημβρινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό μίας σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή Πευκάκια του λιμένα Βόλου. Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Στα 80 της σπάει όλα τα ρεκόρ στο fitness – Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα της σούπερ-γιαγιάς;

IRIS: Τι αλλάζει στο όριο μεταφοράς χρημάτων και το μηνιαίο πλαφόν από τις 15 Ιανουαρίου

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:46 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2026: Υπερυπολογιστής, 5G, οπτικές ίνες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, με...
11:13 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτοί δρόμοι στη Β. Ελλάδα εν αναμονή των αυριανών αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών στα Μάλγαρα

Στην πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, στις...
10:54 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: 26χρονος πέταξε αυγά στο Αστυνομικό Τμήμα και σε περιπολικό και συνελήφθη

Συνελήφθη ένας 26χρονος έξω από το Γ’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, ο οποίος νωρίτερα πέταξε αυγά σ...
10:39 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κλείνει ξανά η Περιμετρική της Πάτρας – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις μία ημέρα πριν από τη σύσκεψη στα Μάλγαρα

Την απόφαση να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό της Πάτρας αποφάσισαν οι αγρότες της Αχαΐα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι