Βόλος: Nεκρός εδώ και 15 ημέρες ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα στα Πευκάκια – Ελήφθη δείγμα DNA για να ταυτοποιηθεί η σορός

Τη σορό ενός άνδρα που επέπλεε στα Πευκάκια, στον Βόλο εντόπισε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς περιπατητής, που τηλεφώνησε στην Αστυνομία και με τη σειρά της ενημέρωσε το Λιμεναρχείο. Η σορός του άνδρα ήταν πεσμένη μπρούμυτα και είπε πιαστεί στα βράχια στην ακτή.

Πληροφορίες του magnesianews.gr, αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας βρισκόταν για ημέρες στη θάλασσα και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης της σορού. Φορούσε φόρμα, η σορός του δεν ήταν εμφανής από κάποια απόσταση, καθώς για να την δει κάποιος έπρεπε να πλησιάσει κοντά στα βράχια της περιοχής. Στη σορό του άνδρα, εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο δεν βρέθηκε ταυτότητα, ώστε να ταυτοποιηθεί και να ενημερωθούν οι συγγενείς του.

Πάντως στην περιοχή δεν δηλώθηκε η εξαφάνιση κάποιου ατόμου, που σημαίνει ότι ίσως ο πνιγμένος να ήταν μοναχικό άτομο και να μην είχε οικογένεια.

Ο άνδρας φέρεται να είναι ηλικίας άνω των 60 χρόνων, από την ιατροδικαστική εξέταση αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του επήλθε πριν από 15 ημέρες. Για να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για πνιγμό ή ο άτυχος άνδρας κατέληξε από φυσικά αίτια ή υποθερμία μέσα στο νερό, θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, ενώ η ταυτοποίησή του θα γίνει μέσω δείγματος DNA που ελήφθη.

Επειδή στο Ν. Μαγνησίας δεν έχει δηλωθεί καμία εξαφάνιση οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε έναν 72χρονο από τον Πύργο Ηλείας, που έπασχε από άνοια και δηλώθηκε η εξαφάνισή του από τον Μάιο του 2025 και μέχρι σήμερα δεν έδωσε σημεία ζωής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος «τις μεσημβρινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό μίας σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή Πευκάκια του λιμένα Βόλου. Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας».