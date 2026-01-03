ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι «η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της».
  • Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση «πετά υποσχέσεις και επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις, χωρίς να έχει υλοποιήσει ή νομοθετήσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών», καλλιεργώντας κοινωνικό αυτοματισμό αντί για λύσεις.
  • Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει ότι «τα μπλόκα δεν είναι επιλογή, είναι κραυγή επιβίωσης. Και έχουν ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης».
«Η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της» τονίζει σε σχόλιο το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, «πετά υποσχέσεις και επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις, χωρίς να έχει υλοποιήσει ή νομοθετήσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Αντί για λύσεις, καλλιεργεί κοινωνικό αυτοματισμό».

«Τα μπλόκα δεν είναι επιλογή, είναι κραυγή επιβίωσης. Και έχουν ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

