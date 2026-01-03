ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Σύνοψη από το

  • Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανάρτηση στα social media.
  • Η παρακολούθηση γίνεται «σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας».
  • Η Πρεσβεία στο Καράκας «βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΥΠΕΞ

Με ανάρτηση στα social media το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τύποι ναρκισσιστή που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή σας – Πώς να τους αναγνωρίσετε

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Δημόσιο: Σε ισχύ το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο – Οι ποινές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι για την άρνηση αξιολόγησ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή το...
17:35 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Πρόκληση: Τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε ελληνικό πλοίο πόντισης καλωδίου ανάμεσα από Αμοργό – Αστυπάλαια

Τουρκικό πολεμικό πλοίο μπήκε στην καρδιά του Αιγαίου και παρενόχλησε ελληνικό πλοίο, που πόντ...
17:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και να εγγυηθεί την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβασ...
15:43 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της

«Η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι