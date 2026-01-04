Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Αν η Ρωσία οδηγήσει σε αποτυχία τη διπλωματία, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει να αμύνεται

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αν η διπλωματία αποτύχει να ωθήσει τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει να «αμύνεται».
  • Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τον διορισμό του επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ και την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας με τον Μιχαΐλο Φεντόροφ.
  • Στο μεταξύ, σύμβουλοι ασφάλειας 15 χωρών, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στο Κίεβο, με τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητά «τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν περισσότερη πίεση» στη Μόσχα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Αν η Ρωσία οδηγήσει σε αποτυχία τη διπλωματία, η Ουκρανία θα πρέπει να συνεχίσει να αμύνεται
Ukraine President Volodymyr Zelenskyy gestures while speaking as he takes part in a joint news conference with the Irish Taoiseach Micheal Martin in Dublin, Ireland, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Peter Morrison)

Σε περίπτωση που η διπλωματία αποτύχει να ωθήσει τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, η χώρα του θα πρέπει να συνεχίσει να “αμύνεται”, δήλωσε το Σάββατο (03/01), ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία τα μπλοκάρει όλα αυτά, αν οι εταίροι μας δεν αναγκάσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, θα υπάρξει ένας άλλος δρόμος: θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», τόνισε ο Β. Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αλλαγές στο γραφείο του και στο υπουργείο Άμυνας.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει τον διορισμό του επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ ως επικεφαλής του γραφείου του, μια από τις πιο σημαντικές θέσεις στη χώρα.

Είχε ανακοινώσει επίσης την πρόθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνει το ουκρανικό κοινοβούλιο, να αντικαταστήσει τον νυν υπουργό Άμυνας Ντένις Σμίχαλ με τον υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ. Ο Σμίχαλ θα αναλάβει επικεφαλής του υπουργείου Ενέργειας.

«Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο δρόμοι», εξήγησε, «εκείνος της διπλωματίας και εκείνος της συνέχισης της σύγκρουσης, σε περίπτωση απροθυμίας της Ρωσίας να βάλει τέλος στον πόλεμο».

Εν τω μεταξύ, σύμβουλοι ασφάλειας 15 χωρών συμμάχων της Ουκρανίας καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν το Σάββατο στο Κίεβο.

Από τον Νοέμβριο, οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν εντατικοποιηθεί, με πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος του οποίου Στιβ Γουίτκοφ συμμετείχε εξ αποστάσεως στη συνάντηση του Κιέβου, στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Όμως ο Ουκρανός πρόεδρος θα ήθελε να δει «τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν περισσότερη πίεση» στη Μόσχα, καθώς η Ρωσία προειδοποίησε για «σκλήρυνση» της στάσης της στις διαπραγματεύσεις αφού κατηγόρησε το Κίεβο ότι έθεσε στο στόχαστρο με μη επανδρωμένα οχήματα (drones) μία κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν τον Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αξιωματούχος της Βενεζουέλας: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την αμερικανική επίθεση

Πηγές στο Καράκας ανέφεραν ότι η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων για τη σύλληψη του Νικολ...
01:15 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Φρίντριχ Μερτς: Περίπλοκη η νομική αξιολόγηση της παρέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Για «περίπλοκη νομική αξιολόγηση» της παρέμβασης των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα έκανε λόγο ο καγκελάρ...
01:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Καράκας: Νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου μετά την επίθεση των ΗΠΑ – «Περιμέναμε να γίνει ανά πάσα στιγμή»

Σιγή, σχεδόν νεκρική, και μυρωδιά καμένου επικρατούσε σήμερα στο Καράκας, μετά τα νυχτερινά αμ...
00:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Με χειροπέδες στα χέρια κατέβηκε από το αεροπλάνο ο Νικολάς Μαδούρο – Άγνωστο που βρίσκεται η σύζυγός του

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Νικολάς Μαδούρο κατέβηκε με χειροπέδες από το αεροπλάνο στη ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι