Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες που συνεδριάζουν στα Μάλγαρα – Στο τραπέζι και πρόταση για 48ωρο «μπλακ άουτ»

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες που συνεδριάζουν την Κυριακή στα Μάλγαρα για τα επόμενα βήματά τους, με την πρόταση για 48ωρο πανελλαδικό «μπλακ άουτ» να βρίσκεται στο «τραπέζι».

Οι αγρότες προσέρχονται στην τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή, με σκληρή γραμμή και εισηγήσεις για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων. Στη σύσκεψη που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στις αποφάσεις των αγροτών είναι στραμμένη και η προσοχή της κυβέρνησης. Νέα έκκληση για διάλογο απηύθυνε το Σάββατο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. «Στην κυβέρνηση καταγράψαμε 27 διαφορετικά αιτήματα των αγροτών κι έχουμε απαντήσει ότι τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, δηλαδή κάποια αιτήματα έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου» , είπε ο υπουργός στο ERTNews.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρή στάση της έναντι στον πρωτογενή τομέα και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο εχέγγυο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε μήνυμα πριν από τις γιορτές για διάλογο και σε καμία περίπτωση δεν είναι προσχηματική μία τέτοια πρόσκληση, αφού η Κυβέρνηση κάνει συγκεκριμένα βήματα». Ο υπουργός πρόσθεσε ότι αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών.

Μπλόκο Νίκαιας: Προτείνουν 48ωρο πανελλαδικό «μπλακ άουτ»

Ξεκάθαρη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εισηγούνται οι αγρότες στη Νίκαια Λάρισας, που πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση το Σάββατο (3/1). Όπως λένε, η συνέχιση του αγώνα αποτελεί μονόδρομο. «Κλιμακώνουμε και άλλο τον αγώνα μας. Αυτός ο ξεσηκωμός αφορά στην επιβίωση και είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε κερδισμένοι από αυτόν», αναφέρουν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες της Νίκαιας προτείνουν την διεξαγωγή 48ωρου πανελλαδικού «μπλακ άουτ», αμέσως μετά τα Θεοφάνια.

Θα προτείνουν συγκεκριμένα τον 48ωρο αποκλεισμό στρατηγικών, νευραλγικών σημείων, την Πέμπτη και την Παρασκευή, συντονισμένα «σαν ένα μπλόκο» από όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Επίσης, προτείνουν να ανοίξουν τα διόδια την Τρίτη (6/1) για να διευκολύνουν τη διέλευση των οχημάτων.

«Η λύση είναι μία: Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας! Είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει να επιμείνουμε εδώ και να σκεφτούμε τη ζωή μας! Ο ξεσηκωμός μας φέτος γίνεται γι αυτό, ούτε για σκοπιμότητες ούτε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε και βρισκόμαστε 35 μέρες στον δρόμο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Ρίζος Μαρούδας στην εισήγησή του εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής.

Μάλγαρα: Με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσανατολίζονται και οι αγρότες στα Μάλγαρα, που έκαναν συνέλευση το Σάββατο στο μπλόκο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τη συλλογική απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, μόνο εφόσον υπάρξει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων.

Τα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τουλάχιστον έως τις 7 Ιανουαρίου, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιστροφή των εκδρομέων.

Θήβα: Απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις και στη Θήβα, όπου οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, καθώς και την παλιά εθνική οδό Θήβας–Ελευσίνας, με την κυκλοφορία προς Αθήνα να εκτρέπεται μέσω Βαγίων.

Παρά τις ουρές που σχηματίστηκαν άμεσα, οι οδηγοί δείχνουν κατανόηση, εκφράζοντας την συμπαράστασή τους στους αγρότες, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Κινητοποιήσεις σε Ευζώνους και Προμαχώνα

Κλειστά για τα φορτηγά παρέμειναν για κάποιες ώρες το Σάββατο τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα, λόγω των αγροτικών μπλόκων, ενώ αντίθετα ελεύθερα γινόταν η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο της Νίκης, με τους συγκεντρωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και στις τρεις περιοχές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κλειστό για τα φορτηγά ήταν μέχρι τις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου το τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου ο δρόμος και στα δύο ρεύματα είχε αποκλειστεί από τις 18.00.

Μέχρι τα μεσάνυχτα θα παρέμενε κλειστό για τα φορτηγά το τελωνείο του Προμαχώνα, που αποτελεί το συχνότερο «πέρασμα» μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και το οποίο οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι «έκλεισαν» στις 12 το μεσημέρι.

Ανοιχτός για όλα τα οχήματα θα παραμείνει ο δρόμος στο τελωνείο της Νίκης, εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων.

Κιλκίς: Αγρότες έριξαν άχυρο, καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του Γιώργου Γεωργαντά

Στο Κιλκίς, οι αγρότες από το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας. Οι αγρότες με τα οχήματά τους βρέθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Κιλκίς και στη συνέχεια παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, στον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της περιοχής, Γιώργο Γεωργαντά.

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα βρέθηκαν έξω από το γραφείο του κ. Γεωργαντά, ζητώντας συνάντηση παρουσία όλων των αγροτών. Επιθυμία του κ. Γεωργαντά ήταν να συναντηθεί με εκπροσώπους στο γραφείο του, όμως οι αγρότες δεν ανέβηκαν.

Στη συνέχεια έριξαν μπάλα με άχυρο και σακιά με καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο που ανεβαίνει προς το γραφείο του.

Δείτε το βίντεο από το ΕΡΤΝews:

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως τονίζει.

Οι εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται και αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/) αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή», είπε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό. Όταν μιλάμε για επιστροφή μετά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, καταλαβαίνετε ότι ακόμη και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγες για την επιστροφή των εκδρομέων. Σίγουρα, αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην εθνική oδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.