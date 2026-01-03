Κιρ Στάρμερ: Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο

Σύνοψη από το

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα, θεωρώντας τον Μαδούρο «έναν παράνομο πρόεδρο».
  • Η βρετανική κυβέρνηση θα συζητήσει με τις ΗΠΑ «τις ερχόμενες ημέρες» για μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που να αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κιρ Στάρμερ: Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο

Η Βρετανία «δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ» για το τέλος του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ανακοινώνοντας συζητήσεις με την Ουάσινγκτον «τις ερχόμενες ημέρες» για το θέμα αυτό.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει εδώ και καιρό μια μετάβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα. Θεωρούμε ότι ο Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος και δεν θα χύσουμε ούτε ένα δάκρυ για το τέλος του καθεστώτος του», ανέφερε ο Βρετανός ηγέτης σε ανακοίνωση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χάρηκε που είδε το τέλος της διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και ότι θα ήθελε μια ομαλή μετάβαση σε μια κυβέρνηση που θα αντανακλά καλύτερα τη βούληση των Βενεζουελάνων.

«Η βρετανική κυβέρνηση θα συζητήσει την κατάσταση όπως εξελίσσεται με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες, καθώς επιδιώκουμε μια ασφαλή και ειρηνική μετάβαση σε μια νόμιμη κυβέρνηση που να αντανακλά τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Η πολιτική και στρατιωτική συμμαχία, που ποτίστηκε με πετρέλαιο και μαράθηκε – Πώς άλλαξαν τα δεδομένα στις διμερείς σχέσεις

Όταν ο Νίξον, ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφτηκε το Καράκας, η Ουάσινγκτον είχε μόλις χορηγήσ...
23:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Σε στρατιωτική βάση στην Νέα Υόρκη έφτασε ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό ...
23:41 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Καραϊβικής

Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις σήμερα, καθώς η Ομοσπο...
22:54 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: «Προσευχηθείτε για την Αλίκη» – Τι λέει ο αδελφός της 15χρονης Ελληνίδας που αγνοείται μετά τη φωτιά στο «Le Constellation»

Έκκληση να προσευχηθεί ο κόσμος για την Αλίκη, κάνει ο αδελφός της 15χρονης, η οποία βρισκόταν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι