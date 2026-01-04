Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα: Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε έντονα το Σάββατο (3/1) τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας», όπως χαρακτήρισε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Καράκας, καθώς και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε πως «οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης». Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» απέναντι στις επιθέσεις αυτές.

Ο Λούλα, που υπήρξε στενός σύμμαχος του Ούγο Τσάβες κατά τις δύο πρώτες προεδρικές του θητείες (2003-2010), είχε διατηρήσει για χρόνια στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, η σχέση του με τον Νικολάς Μαδούρο, διάδοχο του Τσάβες μετά τον θάνατό του το 2013, επιδεινώθηκε σταδιακά, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές που αμφισβητήθηκαν από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο Λούλα δεν αναγνώρισε την τρίτη επανεκλογή του Μαδούρο το 2024, χωρίς όμως να στηρίξει ούτε τον υποψήφιο της δεξιάς.

Σε νέα του τοποθέτηση, ο Λούλα σημείωσε ότι οι αμερικανικές ενέργειες «θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής». Πρόσθεσε ότι «η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία».

Μετά τις εξελίξεις, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε δύο υπουργικά συμβούλια για την αξιολόγηση της κατάστασης. Ο υπουργός Άμυνας Ζουζέ Μούτσιο δήλωσε πως «η κατάσταση στα σύνορα δεν ήταν ποτέ τόσο ήρεμη όσο σήμερα», διαψεύδοντας τις «φήμες» για πιθανό κλείσιμο των συνόρων.

Η Βραζιλία και η Βενεζουέλα μοιράζονται σύνορα που ξεπερνούν τα 2.000 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά τη σταθερότητα στην περιοχή κρίσιμη για αμφότερες τις χώρες. Απόντος του Νικολάς Μαδούρο, η Βραζιλία θεωρεί την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες ως «προσωρινή πρόεδρο», όπως ανέφερε η υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Λάουρα ντα Χόσα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Λούλα είχε ήδη προσφερθεί να μεσολαβήσει για διάλογο ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μαδούρο, με στόχο να αποφευχθεί «ένοπλη σύρραξη στη Λατινική Αμερική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP