Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα: Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε έντονα τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας, χαρακτηρίζοντάς τους «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας». Τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές «υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και απειλούν την ειρήνη στην περιοχή.
  • Ο Λούλα σημείωσε ότι οι αμερικανικές ενέργειες «θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής». Πρόσθεσε ότι η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία.
  • Μετά τις εξελίξεις, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε υπουργικά συμβούλια για την αξιολόγηση της κατάστασης. Ο υπουργός Άμυνας διαψεύδει τις «φήμες» για πιθανό κλείσιμο των συνόρων, δηλώνοντας πως «η κατάσταση στα σύνορα δεν ήταν ποτέ τόσο ήρεμη όσο σήμερα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα: Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού
Brazil President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a news conference at the COP30 U.N. Climate Summit, Wednesday, Nov. 19, 2025, in Belem, Brazil. (AP Photo/Andre Penner)

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε έντονα το Σάββατο (3/1) τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας», όπως χαρακτήρισε τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στο Καράκας, καθώς και την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε πως «οι βομβαρδισμοί στο έδαφος της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της υπερβαίνουν το όριο του αποδεκτού» και «απειλούν τη διατήρηση της περιοχής ως ζώνης ειρήνης». Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να «αντιδράσει σθεναρά» απέναντι στις επιθέσεις αυτές.

Ο Λούλα, που υπήρξε στενός σύμμαχος του Ούγο Τσάβες κατά τις δύο πρώτες προεδρικές του θητείες (2003-2010), είχε διατηρήσει για χρόνια στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, η σχέση του με τον Νικολάς Μαδούρο, διάδοχο του Τσάβες μετά τον θάνατό του το 2013, επιδεινώθηκε σταδιακά, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές που αμφισβητήθηκαν από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Ο Λούλα δεν αναγνώρισε την τρίτη επανεκλογή του Μαδούρο το 2024, χωρίς όμως να στηρίξει ούτε τον υποψήφιο της δεξιάς.

Σε νέα του τοποθέτηση, ο Λούλα σημείωσε ότι οι αμερικανικές ενέργειες «θυμίζουν τις χειρότερες στιγμές της ανάμιξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής». Πρόσθεσε ότι «η καταδίκη της χρήσης βίας είναι συνεπής με τη θέση που υιοθετεί πάντα η Βραζιλία».

Μετά τις εξελίξεις, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος συγκάλεσε δύο υπουργικά συμβούλια για την αξιολόγηση της κατάστασης. Ο υπουργός Άμυνας Ζουζέ Μούτσιο δήλωσε πως «η κατάσταση στα σύνορα δεν ήταν ποτέ τόσο ήρεμη όσο σήμερα», διαψεύδοντας τις «φήμες» για πιθανό κλείσιμο των συνόρων.

Η Βραζιλία και η Βενεζουέλα μοιράζονται σύνορα που ξεπερνούν τα 2.000 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά τη σταθερότητα στην περιοχή κρίσιμη για αμφότερες τις χώρες. Απόντος του Νικολάς Μαδούρο, η Βραζιλία θεωρεί την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες ως «προσωρινή πρόεδρο», όπως ανέφερε η υπηρεσιακή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Λάουρα ντα Χόσα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Λούλα είχε ήδη προσφερθεί να μεσολαβήσει για διάλογο ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μαδούρο, με στόχο να αποφευχθεί «ένοπλη σύρραξη στη Λατινική Αμερική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά: Πώς εφαρμόζεται στην πράξη – Δείτε παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:38 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Κορέα: Φέρεται να εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα, Κυριακή, έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την Ιαπωνική Θάλασσα, σ...
02:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ: O πρόεδρος της Κούβας καλεί τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθούν» απέναντι στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «συσπειρωθ...
01:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Πώς θα γίνει η μεταφορά του στο Μπρούκλιν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έφτασε στη Νέα Υόρκη και, σύμφωνα με αμερικανικά ...
01:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αξιωματούχος της Βενεζουέλας: Τουλάχιστον 40 νεκροί από την αμερικανική επίθεση

Πηγές στο Καράκας ανέφεραν ότι η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων για τη σύλληψη του Νικολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι