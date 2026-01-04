Κρυολόγημα: Το κινέζικο γιατροσόφι με ένα αναπάντεχο υλικό που ανακουφίζει από τα συμπτώματα

  • Μια παραδοσιακή κινεζική μέθοδος για την καταπολέμηση της κόπωσης και των συμπτωμάτων του κρυολογήματος έχει γίνει viral στο TikTok, υποσχόμενη γρήγορη ανακούφιση.
  • Το ασυνήθιστο αυτό γιατροσόφι περιλαμβάνει τρία συστατικά: αναψυκτικό τύπου Cola, φρέσκο τζίντζερ και λεμόνι, τα οποία σιγοβράζονται και πίνεται ζεστό.
  • Το ρόφημα θεωρείται ότι καταπραΰνει τον πονόλαιμο και ανακουφίζει από τη συμφόρηση, αν και οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωσή του με μέτρο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη.
Κρυολόγημα: Το κινέζικο γιατροσόφι με ένα αναπάντεχο υλικό που ανακουφίζει από τα συμπτώματα
Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα κλασικά αφεψήματα. Ένα ασυνήθιστο γιατροσόφι υπόσχεται γρήγορη ανακούφιση από τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Παρόλο που ο συνδυασμός ξαφνιάζει, η λογική πίσω από τα υλικά του ροφήματος φαίνεται να εξηγεί γιατί τόσες γενιές στην Κίνα ορκίζονται στις ευεργετικές του ιδιότητες.

Προστασία από το κρυολόγημα: Το «ταπεινό» λαχανικό που έχει περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή

Το κινέζικο γιατροσόφι για το κρυολόγημα με ένα αναπάντεχο υλικό

Μια παραδοσιακή μέθοδος για την καταπολέμηση της κόπωσης και των συμπτωμάτων του κρυολογήματος έχει γίνει viral στο TikTok. Αν και δεν αποτελεί κάποια «μαγική θεραπεία», η μέθοδος αυτή υποστηρίζεται από γενιές ολόκληρες στην Κίνα. Περιλαμβάνει τρία συστατικά, μεταξύ των οποίων και ένα αναπάντεχο υλικό: το αναψυκτικό τύπου Cola.

Η TikToker Betty (@bettylikestoeat) μοιράστηκε τη δική της εμπειρία επισημαίνοντας: «Συνήθως δεν πίνω ποτέ αναψυκτικά, αλλά για κάποιο λόγο, όταν είμαι άρρωστη, το σώμα μου το ζητάει». Στο βίντεό της, δείχνει πώς σιγοβράζει το μείγμα, προσθέτοντας φρέσκο τζίντζερ και χυμό λεμονιού.

Γρίπη και κρυολόγημα: Διασώστρια και μητέρα μοιράζεται 3 απλές συμβουλές για να μην κολλήσετε

Βήμα-βήμα πώς να φτιάξετε το καταπραϋντικό ρόφημα

  1. Προσθέστε ένα κουτάκι αναψυκτικού τύπου Cola, φέτες φρέσκου τζίντζερ και φέτες λεμονιού σε μια μικρή κατσαρόλα.
  2. Αφήστε το μείγμα να πάρει μια βράση και στη συνέχεια σιγοβράστε για λίγα λεπτά.
  3. Σερβίρετε σε μια κούπα και πιείτε το όσο είναι ζεστό.

Γιατί το συγκεκριμένο γιατροσόφι θεωρείται αποτελεσματικό

Αυτό το δημοφιλές γιατροσόφι, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στο Χονγκ Κονγκ, θεωρείται ότι καταπραΰνει τον πονόλαιμο και ανακουφίζει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Έχει τις ρίζες του στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, η οποία χρησιμοποιούσε παρόμοια συστατικά ως βάση (όπως η μαύρη ζάχαρη).

Η χρήση του αναψυκτικού τύπου Cola δίνει μια γρήγορη τόνωση ενέργειας και κάνει το ρόφημα πιο ευχάριστο στη γεύση. Με τον βρασμό, το υγρό χάνει το ανθρακικό του και απελευθερώνει ατμούς, οι οποίοι βοηθούν στην προσωρινή ανακούφιση από τον βήχα και τη συμφόρηση, ρευστοποιώντας τη βλέννα και καθαρίζοντας τις ρινικές οδούς.

Το λεμόνι αποτελεί πηγή βιταμίνης C, η οποία είναι γνωστή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη θωράκιση των φυσικών αμυνών του οργανισμού ενάντια στις λοιμώξεις.

Το τζίντζερ διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, μειώνοντας τη συμφόρηση, τον πόνο, τη φαγούρα και το πρήξιμο στον λαιμό.

Τι πρέπει να προσέξετε

Αν και τα τρία αυτά συστατικά φαίνεται να προσφέρουν ανακούφιση κατά τη διάρκεια ενός κρυολογήματος, οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωσή του με μέτρο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί μακροπρόθεσμα να υπερκαλύψει τα προσωρινά οφέλη, επομένως η κατανάλωση θα πρέπει να γίνεται με σύνεση όταν νιώθετε αδιαθεσία.

@bettylikestoeat Any other Cantonese kids remember this classic old school cold and flu remedy? Just hot @Coca-Cola, lemon and ginger 🫚 #cocacola #cantonese #chinese #coldremedy ♬ original sound – bettylikestoeat

