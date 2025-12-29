Προστασία από το κρυολόγημα: Το «ταπεινό» λαχανικό που έχει περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή

Σύνοψη από το

  • Καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα φέρνουν την έξαρση των εποχικών ιώσεων, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος αποτελεί προτεραιότητα. Υπάρχει ένα λαχανικό με υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή.
  • Το «ταπεινό» λαχανικό που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού είναι οι πιπεριές, οι οποίες περιέχουν 80,4mg βιταμίνης C ανά 100γρ. Ξεπερνούν έτσι κατά πολύ τα λεμόνια και τα πορτοκάλια, που περιέχουν περίπου 53mg.
  • Η καθημερινή πρόσληψη βιταμίνης C θεωρείται ότι βοηθά στη μείωση της διάρκειας του κρυολογήματος και θωρακίζει την άμυνα του οργανισμού. Επειδή ο οργανισμός δεν μπορεί να την αποθηκεύσει, πρέπει να την λαμβάνουμε καθημερινά μέσω της τροφής μας.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Προστασία από το κρυολόγημα: Το «ταπεινό» λαχανικό που έχει περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα φέρνουν μαζί τους την έξαρση των εποχικών ιώσεων και της γρίπης, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος αποτελεί προτεραιότητα. Αν και οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει την άμυνα του οργανισμού μας με τα πορτοκάλια, υπάρχει ένα λαχανικό με υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Γρίπη και κρυολόγημα: Διασώστρια και μητέρα μοιράζεται 3 απλές συμβουλές για να μην κολλήσετε

Το λαχανικό με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C που προστατεύει από το κρυολόγημα

Ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα σημαίνει ότι το σώμα σας είναι καλύτερα προετοιμασμένο για να καταπολεμήσει τους ιούς γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν και η ξεκούραση είναι ο βασικός σύμμαχος στην ανάρρωση, υπάρχουν βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο να αρρωστήσουμε.

Υπάρχει ένα λαχανικό που περιέχει πολύ περισσότερη βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Κρυολόγημα και γρίπη: Η προσθήκη ενός συστατικού στο τσάι σας μπορεί να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από τα συμπτώματα, σύμφωνα με γιατρό

Γιατί η βιταμίνη C είναι απαραίτητη

Η καθημερινή πρόσληψη της κατάλληλης ποσότητας βιταμίνης C θεωρείται ότι βοηθά στη μείωση της διάρκειας του κρυολογήματος. Μαζί με τη βιταμίνη D, τον ψευδάργυρο και το κάλιο, θωρακίζει την άμυνα του οργανισμού. Ωστόσο, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, τα πορτοκάλια και τα λεμόνια δεν είναι η μοναδική -ούτε καν η καλύτερη- πηγή αυτής της βιταμίνης.

Το «ταπεινό» λαχανικό που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού

Ένα λαχανικό με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C που μπορείτε να βρείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ είναι οι πιπεριές. Περιέχουν 80,4mg βιταμίνης C ανά 100γρ., ξεπερνώντας κατά πολύ τα λεμόνια, τα οποία περιέχουν μόλις 53mg στο ίδιο βάρος.

Σύγκριση περιεκτικότητας βιταμίνης C (ανά 100γρ.):

  • Πιπεριές: 80,4 mg
  • Πορτοκάλια: 53,2 mg
  • Λεμόνια: 53 mg
  • Γκρέιπφρουτ: 31,2 mg

Μόλις μια μερίδα 50 γραμμαρίων πιπεριάς μπορεί να καλύψει τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη των 40mg. Ειδικότερα, οι κίτρινες πιπεριές θεωρούνται από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C.

Τροφές που αποτελούν καλές πηγές βιταμίνης C

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), επειδή ο οργανισμός δεν μπορεί να την αποθηκεύσει, πρέπει να την λαμβάνουμε καθημερινά μέσω της τροφής. Άλλες εξαιρετικές πηγές περιλαμβάνουν:

  • Φράουλες και μαύρα φραγκοστάφυλα
  • Μπρόκολο και λαχανάκια Βρυξελλών
  • Ακτινίδια και πατάτες

Προσθέτοντας τις πιπεριές στα γεύματά σας, ενισχύετε την άμυνα του οργανισμού σας, για να υποδεχτείτε το νέο έτος με υγεία και ενέργεια.

