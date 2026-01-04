Σαν σήμερα 4 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Μπράιγ

Παγκόσμια Ημέρα Υπνωτισμού

Γεγονότα

1885: Επεισόδιο Νίκολσον. Όργανο της τάξης χειροδικεί εναντίον του βρετανού επιτετραμμένου στην Αθήνα, Άρθουρ Νίκολσον, και προκαλεί διπλωματικό επεισόδιο.

Ο Παναγής Βαλλιάνος προσφέρει το ποσό των 2.500.000 δραχμών για την ανέγερση της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Αρχίζει τη λειτουργία της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, με πρώτο διοικητή τον δικηγόρο και πολιτικό Κωνσταντίνο Γόντικα. Τον Ιούλιο του 2012 το υγιές κομμάτι της θα απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει νέο πολιτικό φορέα με την επωνυμία Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ).

Σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμί. «Στο ποδόσφαιρο χρωστάω όσα ξέρω για ηθική και καθήκον» έγραφε το 1957, χρονιά που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στα νεανικά του χρόνια στο Αλγέρι ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο (έπαιζε τερματοφύλακας), το οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όταν αρρώστησε από φυματίωση.

Οι τουρκικές αρχές δεσμεύουν το σύνολο των εισοδημάτων των Ελλήνων υπηκόων μονίμων κατοίκων Τουρκίας, ενώ εντείνονται οι διώξεις των Ελλήνων της Ίμβρου και της Τένεδου.

Οι Doors κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους, που φέρει το όνομά τους. Περιέχει τις επιτυχίες: «Break On Through (To the Other Side)», «Alabama Song», «Light My Fire» και «The End».

Ο Μιχαήλ Σαακασβίλι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές τις Γεωργίας με 96% των ψήφων και γίνεται ο νεότερος σε ηλικία ηγέτης στην Ευρώπη.

Ο Εχούντ Ολμέρτ αναλαμβάνει Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο Εχούντ Ολμέρτ αναλαμβάνει Πρωθυπουργός του Ισραήλ. 2014: Ισλαμικές ένοπλες μονάδες τζιχαντιστών που προσκείνονται στο ΙΚΙΛ καταλαμβάνουν την ιρακινή πολλή Φαλούτζα.

Γεννήσεις

1809: Λουί Μπραΐγ, Γάλλος εκπαιδευτικός, που τελειοποίησε το σύστημα γραφής των τυφλών (σύστημα Μπράιγ). (Θαν. 6/1/1852)

Ανδρέας Βγενόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας

Μάικλ Στάιπ, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, η «ψυχή» των REM.

Έφη Αχτσιόγ, Ελληνίδα δικηγόρος και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).

Τζέιμς Μίλνερ, Άγγλος ποδοσφαιριστής

Τζέιμς Μίλνερ, Άγγλος ποδοσφαιριστής 1990: Τόνι Κρόος, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι