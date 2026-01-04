Κίνα: Οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Βενεζουελανό ηγέτη, Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Το υπουργείο ανέφερε σε δήλωση, που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, υπογραμμίζοντας πως η σύλληψή τους παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.