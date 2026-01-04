Κίνα: Οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Μαδούρο

Σύνοψη από το

  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Βενεζουελανό ηγέτη, Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.
  • Η Κίνα καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.
  • Το υπουργείο υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, καθώς η σύλληψή τους παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Βενεζουελανό ηγέτη, Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και να διευθετήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης.

Το υπουργείο ανέφερε σε δήλωση, που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου του, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να εγγυηθούν την προσωπική ασφάλεια του Μαδούρο και της συζύγου του, υπογραμμίζοντας πως η σύλληψή τους παραβίασε το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Όπρα Γουίνφρεϊ πιο αδύνατη από ποτέ μιλά για τον αγώνα της με την παχυσαρκία: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»

4 top ασκήσεις για να ξαναχτίσετε μύες μετά τα 50 χωρίς να πάτε γυμναστήριο

Φόροι: Ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για το 2026 – Αναλυτικά παραδείγματα

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αυξάνονται οι προσυμπληρωμένες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:14 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο έφυγε, όμως δεν είναι σαφές ποιος κυβερνά τη χώρα

Η σύλληψη από τις ΗΠΑ του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο -η οποία εγκωμιάσθηκε από τον ...
07:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μα...
07:25 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Το στοίχημα του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Τα βίντεο του Μαδούρο με χειροπέδες και η επόμενη ημέρα – Όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δημοσι...
06:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι