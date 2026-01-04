LIVE – Το στοίχημα του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Τα βίντεο του Μαδούρο με χειροπέδες και η επόμενη ημέρα – Όλες οι εξελίξεις

  • Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη μετά από επιχείρηση των ΗΠΑ. Κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα.
  • Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν τη χώρα» μέχρι μια «συνετή μετάβαση» και θα κατασχέσουν τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την Αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου, ενώ η αντιπολίτευση ζητεί υποψήφιο δικό της.
Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Το αεροπλάνο που πιστεύεται ότι μετέφερε τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη το Σάββατο το βράδυ.

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου στο X δημοσίευσε νωρίτερα ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει τον Μαδούρο με χειροπέδες και συνοδεία πρακτόρων στα γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ . Στο βίντεο, ο Μαδούρο, ο οποίος φοράει μια μαύρη μπλούζα με κουκούλα και καπέλο, περπατά σε έναν διάδρομο με ένα χαλί που γράφει «DEA NYD». Ακούγεται να λέει «Καληνύχτα» και «Καλή Χρονιά».

Στη συνέχεια, ρωτάει τον εαυτό του στα ισπανικά, λέγοντας «Es buenas noches, έτσι δεν είναι;» — που μεταφράζεται ως «Καληνύχτα, έτσι δεν είναι;»

Νωρίτερα είχαν δημοσιεύσει και ένα βίντεο με τον τίτλο «Ο Μαδούρο είχε την ευκαιρία του – μέχρι που την έχασε».

Τι γνωρίζουμε

  • Ο Μαδούρο σε αμερικανικό έδαφος: Ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη έπειτα από μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν και πρόκειται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.
  • Το σχέδιο του Τραμπ για τη Βενεζουέλα: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν τη χώρα» μέχρι να συμβεί μια «συνετή μετάβαση». Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα κατασχέσουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.
  • Αβέβαιο μέλλον: Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας έδωσε εντολή στην Αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του υπηρεσιακού προέδρου. Εν τω μεταξύ, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ζήτησε να αναλάβει την εξουσία ένας υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Οι Βενεζουελάνοι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό εξέφρασαν χαρά και ελπίδα, αλλά και ανησυχία και αγωνία.
  • Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» προσωρινά τη Βενεζουέλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκεθ δήλωσε στο CBS News : «Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους… Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα ναρκωτικά σταματούν να ρέουν. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο που μας αφαιρέθηκε επιστρέφεται, τελικά, και ότι οι εγκληματίες δεν έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».
  • Οι New York Times ανέφεραν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολιτών και στρατιωτών, σκοτώθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου. Η εκτίμηση προήλθε από ανώτερο αξιωματούχο της Βενεζουέλας που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είναι βαθιά ανήσυχος από την στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, και χαρακτήρισε την αμερικανική παρέμβαση «επικίνδυνο προηγούμενο».

07:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Το βίντεο του Λευκού Οίκου στην DEA – «Καληνύχτα και καλή χρονιά» είπε στους πράκτορες

Ο επίσημος λογαριασμός ταχείας αντίδρασης του Λευκού Οίκου δημοσίευσε βίντεο με τον Νικολάς Μα...
06:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Νέα εικόνα που δείχνει τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, με χειροπέδες

Νέες εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον Νικολάς Μα...
06:43 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Τερματίζονται οι περιορισμοί των ΗΠΑ στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν τέλος στους περιορισμούς που ίσχυαν για τις πτήσεις στον εναέριο ...
06:31 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ο Χαμενεΐ θεωρεί «δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών αλλά καταδικάζει τους «ταραξίες» – Τουλάχιστον 4 νεκροί σε διαδηλώσεις στα δυτικά

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε πως οι οικονομικές διεκδικήσεις των ...
