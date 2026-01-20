Βόλος: Διασωληνωμένη 65χρονη από γρίπη – Πέθανε υπερήλικας, νοσηλεύονται 4 παιδιά

Σε έξαρση η γρίπη και στον Βόλο, όπου ένας 92χρονος πέθανε προχθές, ενώ μία 65χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στο νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται, επίσης, τέσσερα παιδιά στην παιδιατρική κλινική και ένας ενήλικας στην παθολογική, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα «Γεγονότα».

Χθες το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στο Αχιλλοπούλειο, όταν μια 65χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας επιπλοκές και οι συγγενείς της αποφάσισαν διακομιδή στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο του Βόλου προειδοποιούν για δεύτερο κύμα γρίπης τις επόμενες εβδομάδες, εξίσου ισχυρό με το πρώτο και ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες.

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένα περιστατικά, με το μεταδοτικό στέλεχος Κ της Η3Ν2 της ομάδας Α να «καλπάζει». Η γρίπη εκτιμάται ότι θα απασχολεί μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους από τις επιπλοκές της γρίπης είναι τα άτομα άνω των 60, καθώς και όσοι αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα.