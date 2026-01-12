Δέσποινα Βανδή: Το ντουέτο με την 21χρονη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Δέσποινα Βανδή, Μελίνα Νικολαΐδη, ντουέτο

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου με τους followers της η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα επικό βίντεο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Σε αυτό η δημοφιλής τραγουδίστρια και η 21χρονη κόρη της, που φαίνεται ότι έχει κληρονομήσει το ταλέντο της μητέρας της, τραγουδούν μαζί το διαχρονικό κομμάτι «Can’t Help Falling in Love».

Η αυθόρμητη ερμηνεία τους, γεμάτη τρυφερότητα, ανέδειξε τη μοναδική σχέση που τις ενώνει, ενώ είναι φανερό πως οι φωνές τους δένουν αρμονικά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Δέσποινα Βανδή τραγουδά με την Μελίνα Νικολαΐδη, καθώς στο παρελθόν η τραγουδίστρια έχει δημοσιεύσει παρόμοια βίντεο, ενώ μητέρα και κόρη έχουν κάνει ντουέτο και στην πίστα.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi)

