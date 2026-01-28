Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος η μεταφορά τους στην Ελλάδα

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε στο enikos.gr ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος. Οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.