Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος η μεταφορά τους στην Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
  • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος. Η επιστροφή των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος.
  • Σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία.
Enikos Newsroom

διεθνή

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των σορών των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε στο enikos.gr ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος. Οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

12:51 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

